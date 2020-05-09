Son dakika haberi... Anadolu Üniversitesi AÖF İktisat ve İşletme Fakültelerinin Bahar Dönemi Ara Sınavları 18 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında online olarak ve kişiye özel olarak gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören ve sınava giren öğrencilerin en çok merak ettiği soru 'AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' oldu. Vize sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her ders için toplam 20 soru ve bu soruların çözümü için 30 dakika süre verilmişti.





7 Mayısa kadar süren ve sınav sonuçlarının sınavların sonlanmasından itibaren 1 hafta içinde açıklanması bekleniyordu. Ancak öğrencilere dün gece 23.00'te açıklandığı bildirimi geldi. 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi sınav sonuçlarına, 'Anadolu Mobil' uygulamasından ya da aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak ulaşılabilirsiniz. Kaynak: AÖF sınav sonuçları açıklandı

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi , Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınav sonuçları online sınavların sona ermesinin ardından sonuçları 9 Mayıs gecesi açıkladı.

AÖF bahar dönemi finali online mi olacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final dönemi sınavlarının nasıl yapılacağı corona virüsü salgınının ardından adaylar tarafından merak ediliyor. Konu ile ilgili henüz Anadolu Üniversitesi tarafından yapılmadı. Bir son dakika gelişmesi yaşanması durumunda haberimiz güncellenecektir.

AÖF'TE GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları sonucu, alınan notun en az 100 üzerinden 35 olması, dersi başarılı olarak geçmenizi sağlıyor. Bunun haricinde, 84 ve 100 arası not alan öğrenciler AA, 77-83 arası not alan öğrenciler AB, 71 ve 76 arası not alan öğrenciler BA, 66 ve 70 arası not alan öğrenciler BB, 61 ve 65 arası not alan öğrenciler BC, 56 ve 60 arası not alan öğrenciler CB, 50 ve 55 arası not alan öğrenciler ise CC harfiyle derslerinden geçiyor. Koşullu olarak geçme notları ise 46 ve 49 arası CD, 40 ve 45 arası notlar DC, 33 ve 39 arası notlar ise DD olarak harflendiriliyor.

AÖF 2020 YILI AKADEMİK TAKVİMİ!

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV TARİHİ: 14-15 ARALIK 2019

AÖF GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAV TARİHİ: 18-19 OCAK 2020

AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TARİHİ: 18-19 NİSAN 2020

AÖF BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI: 13-14 HAZİRAN 2020

YAZ OKULU SINAVI: 23 AĞUSTOS 2020