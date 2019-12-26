2020 Agi ücretleri ne kadar oldu? Agi nasıl hesaplanır?

2020 Asgari ücretin ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Aynı zamanda vatandaşlar AGİ ücretlerini de merak ediyor. Geçen yıl asgari ücret 2 bin 20 TL olarak belirlenmişti. 2020 Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaş Asgari geçim indirimi yani AGİ ücretlerini de aramaya başlayacak.

2019 AGİ kaç TL?

Aylardır heyecan içinde beklenen ve birçok tartışma konusu olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı bugün saat 10.00'da toplanarak yapılan zam oranlarını açıkladı. Gelen son dakika haberiyle AGİ 191 TL oldu.

Asgari Geçim İndirimi Nedir?

Asgari Geçim İndirimi, sanayi kesiminde çalışan 18 yaşından büyük işçilerin geçim standartlarını iyileştirmek amacıyla maaşından kesilen Gelir Vergisi tutarından düşülecek bir indirimdir. Yani işçi asgari geçim indirimi kadar daha az vergi verir.

Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır.

Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranlrın toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır. Hesaplanan Asgari Geçim İndirimi %85'den büyük olamaz.

2019 AGİ ÜCRETLERİ...

Bekar 191,85 TL

Evli eşi çalışmayan 230,22 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,00 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,78 TL

Evli eşiçalışmayan 3 çocuklu 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326,15 TL

Evli eşiçalışan 191,85 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 220,63 TL

Evli eşiçalışan 2 çocuklu 249,41 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 287,78 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 306,96 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 326,15 TL

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2018 AGİ ÜCRETLERİ...

Asgari Geçim İndirim 2018 yılı itibari ile en düşük tutarı 152,21 TL, en yüksek tutar 258,76 TL 'dir.

Bekar 152,18 TL

Evli, eşi çalışan 152,18 TL

Evli, eşi çalışan 1 çocuklu 175 TL

Evli, eşi çalışan 2 çocuklu 197,83 TL

Evli, eşi çalışan 3 çocuklu 228,56 TL

Evli, eşi çalışan 4 çocuklu 243,48 TL

Evli, eşi çalışan 5 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 182,51 TL.

Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,44 TL

Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,16 TL

Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,70 TL