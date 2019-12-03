2020-2021 UEFA Bölgeler Kupası kuraları çekildi

Futbolda 2020-2021 sezonu UEFA Bölgeler Kupası kuraları çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadroları hiç profesyonel olmamış, profesyonel liglerde oynamamış amatör futbolculardan kurulu takımların mücadele ettiği ve amatör kulüpler düzeyince Avrupa’nın en büyük organizasyonu olan UEFA Bölgeler Kupası’nda (UEFA Regions’ Cup) 2020-2021 sezonu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

Türkiye, seribaşı olduğu kura çekimi sonucunda Slovakya, İsrail ve San Marino ile birlikte 5. Grup’ta yer aldı. 5. Grup müsabakalarına San Marino ev sahipliği yapacak.

Sekizi ön elemede olmak üzere toplam 36 ülkeden temsilcilerin katıldığı organizasyonda 8 grupta ilk sırayı alacak takımlar, finallerde mücadele etmeye hak kazanacak. Prensip olarak turnuvada finallere kalmaya hak kazanan 8 takımdan biri ev sahipliği yapacak. Finaller, 2021 yılı haziran ayının son iki haftası oynanacak.

Türkiye, 2018-2019 sezonunda oynadığı maçlarda topladığı 5.000 puanla son üç sezonda 14.333 puana ulaşıp, UEFA Bölgeler Kupası’nda 1. sırada yer aldı.

Kupada Türkiye 2014-2015 sezonunda Ankara Karması, 2016-2017 ve 2018-2019 sezonlarında ise İstanbul Karması tarafından temsil edildi. Her üç şampiyonada da finallere kalan karmalar, bronz madalya kazanmıştı.