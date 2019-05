Her şampiyonluğun kahramanları vardır. Kimi zaman bir kahraman diğerlerinden biraz daha sıyrılır ve ön plana çıkar. Galatasaray’ın 2018-2019 şampiyonluğunda da o isim Sofiane Feghouli oldu. Tıpkı yirmi yıl önce Gheorghe Hagi’nin yaptığı gibi, oyunun sıkıştığı anlarda sorumluluk aldı, maç gidiyor derken bir şutuyla durumu değiştirdi, yeri geldi şapkadan tavşan çıkardı. Son olarak final niteliğindeki Başakşehir maçında da geri dönüş onun röveşatasıyla geldi. Sezon başında olumsuz bir dönem geçiren, hatta kendine 11’de yer bulmakta zorlanan Cezayirli yıldız ilk yarının sonunda bir açıldı pir açıldı.

TAKIMIN LİDERİ

Otuz üçüncü hafta itibarıyla 9 gol, 6 asiste ulaşan Feghouli, şampiyonluğun mimarı oldu. Her zaman uzun vadeli planlara vurgu yapan Fatih Terim’in hedefi 1996’da başlayıp 2000’de Avrupa Kupası’yla taçlanan süreçte olduğu gibi bir yol izlemek. Geçen sezon Galatasaray’ın başına geçtikten sonra üst üste ikinci zaferine imza atan Terim’in “Yeni Galatasaray’ındaki” Hagi’si de Feghouli olacak. Sarı-kırmızılı formayla bütünleşen ve özellikle son dönemde tecrübeli teknik adamın her isteğini harfiyen gerçekleştiren 29 yaşındaki futbolcu takımın lideri olacak.

GENÇLERİN LİDERİ OLACAK

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu “kafaya takmış” durumda olan Fatih Terim, scout ekibinden an be an bilgi alırken, genç, yetenekli “Onyekuru, Marcao tarzı” isimler inceleniyor. Ve Feghouli’nin liderliğini yapacağı bu genç ekiple uzun vadede Avrupa’da zirve hedefleniyor.(Türkiye Gazetesi)