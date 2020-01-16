2019'da Twitter'ın en iyisi Galatasaray!

2019 yılında Twitter Türkiye'de toplam 2.250.301.244 adet paylaşım yapılırken yılın en çok etkileşim alan tweet'lerine ise Galatasaray damga vurdu.

16 Ocak 2020, Perşembe 23:28 Son Güncelleme:
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2019'da Twitter'ın en iyisi Galatasaray!

Sosyal medya her yönüyle hayatımızın bir gerçeği olmaya devam ederken, sporda da özellikle büyük kitlelere ilham kaynağı olmaya ve haber değeri taşıyacak konular üretmeye devam ediyor. 

2020'li yıllara girdiğimiz şu dönemde sosyal medyanın önemi her geçen gün artarken Twitter'da bu alanın en önemli mecralarından...

Galatasaray damga vurdu!

Twitter'da 2019 yılında en çok etkileşim alan hesaplarda ilk 4'ün 3'ünde Galatasaray bulunuyor. 

Adba Analytics'in araştırmasına göre; @selogies adlı bir kullanıcının ABD'li şarkıcı Selene Gomez ile ilgili attığı tweet en çok etkileşim alanlar arasında 1. olurken. 

2. sırada ise Galatasaray'ın Falcao transferi için Monaco'yla görüşmelere başlandığını belirten resmi esaptan atılan tweet bulunuyor. Hemen ardından Fatih Terim'in Temmuz ayında taraftara videolu mesajını bildiren tweet'i geliyor. 

4. sırayı ise Galatasaray hesabına "Admin Falcao sandım" esprisini yapan Radamel Falcao'nun orijinal hesabı aldı. 


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