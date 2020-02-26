2019’da Spor Dünyasına Damgasını Vuran İsimler

Yılın antrenörü

Ergin Ataman

Halil Ergin Ataman, eski basketbolcu ve basketbol antrenörü. 2017’den itibaren Anadolu Efes takımının başında olan tecrübeli antrenör ile birlikte ligde 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sonlandıran, toplamda ise 14. kez kupayı kaldıran lacivert-beyazlı takım, THY Avrupa Ligi'nde final oynama başarısı gösterdi. 2019-2020 sezonu başında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götüren Anadolu Efes, 2018-2019 sezonunda mücadele ettiği tüm kulvarlarda final oynadı. Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko'ya 65-62 üstünlük sağlayarak mutlu sona ulaştı ve yeni sezona kupayla başladı. 2018-2019 sezonunda bir başka final başarısını ise Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Turkish Airlines Euroleague'de gösterdi. 18 sezon sonra Euroleague'de Dörtlü Final'e yükselen lacivert-beyazlı ekip, yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenerek tarihinde ilk kez finale çıktı. Finalde Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 mağlup olan Anadolu Efes, Euroleague'de sezonu ikinci tamamladı. Lacivert-beyazlı takım, son olarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi. 2018-2019 sezonundaki en büyük rakibi Fenerbahçe Beko ile play-off final serisinde karşılaşan Anadolu Efes, sarı-lacivertli ekibe 4-3 üstünlük kurarak 9 sezon sonra şampiyonluğa ulaştı.

Fatih Terim

Libero mevkiinde oynamış eski milli futbolcu. Galatasaray Futbol Takımı teknik direktörü. 1999-2000 sezonunda Galatasaray'a UEFA Kupası'nı kazandıran Fatih Terim, kariyerini İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'nın teknik direktörü olarak sürdürdü. Bu takımdaki başarılarıyla İtalyan futbol kamuoyunun dikkatlerini üzerine topladı. 2001-2002 futbol sezonunda ise dünyaca ünlü Milan takımı ile anlaştı. Fakat ilk yarının ortasında görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Türkiye Milli Takımı’yla 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yle yarı finalde mücadele etti. 2017’de Galatasaray’a dönen Terim’in önderliğindeki sarı kırmızılı ekip 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonu oldu. Terim’in öğrencileri aynı zamanda sezon başında oynanan Süper Kupa maçından da galibiyetle ayrıldı ve bu kupayı da müzesine götürdü.





Şenol Güneş

Şenol Güneş, 1 Haziran 1952'de Trabzon'da doğdu. Güneş, kaleci mevkinde forma giymiş eski millî futbolcu ve Türkiye millî futbol takımının teknik direktörüdür. Trabzonspor ve Beşiktaş’ın başında elde ettiği başarıların yanı sıra A Milli Futbol Takımı’nın başına 2. kez geçtikten sonra da fark yaratmaya devam etti. Milli Takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı garantilerken, birçok ilke imza attı. H Grubu'nun 9. haftasında konuk ettiği İzlanda'yla 0-0 berabere kalarak EURO 2020 vizesi alan Milli Takım, Şenol Güneş'le önemli bir başarı elde etti. Grupta oynadığı 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Türkiye, topladığı 20 puanla elemelerin bitimine bir maç kala hedefine ulaştı.

Zeljko Obradovic

Sırp basketbol koçu ve eski profesyonel basketbolcudur. 5 farklı kulüp ile 9 EuroLeague şampiyonluğu kazandığı için, Avrupa'nın en iyi koçlarından biri olarak kabul edilir. Kulüp düzeyinde başarılarının yanı sıra millî başarıları da vardır. 1997 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı ve 1998 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nı kazanmıştır. 2017 Nisan ayında EuroLeague yönetimi tarafından Euroleague Basketbol Danışma Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Obradovic, 2013 yılından beri Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nı çalıştırıyor. Fenerbahçe ile aldığı başarılara geçen sezon bir yenisini daha ekleyen tecrübeli antrenör, Fenerbahçe’yi 5. kez Final Four’a taşıdı. Fenerbahçe Beko, Basketbol Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i 80-70 mağlup ederek şampiyon oldu.

Giovanni Guidetti

1972 yılının Şubat ayında, İtalya Modena’da dünyaya gelmiştir. İtalyan antrenör, geçmişte bir süre voleybol oynamıştır. 1995 senesinden 1998’e kadar İtalyan ekiplerinden Spezzano takımını çalıştırmış, 1997 yılında takımın 1. Lig’e yükselmesinde büyük emek harcamıştır. Yaşamış olduğu başarı ile İtalya’da yılın antrenörü seçilmiştir. 2008’den beri Türkiye’de görev yapan Guidetti, Avrupa İkincisi A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Dünya Şampiyonu Vakıfbank Takımı antrenörü.

Yılmaz Göktekin





Uzun yıllardır Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü olarak görev yapan Yılmaz Göktekin, 2019 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda halka branşında dünya şampiyonu olan Türk sporcu İbrahim Çolak’ın da antrenörlüğünü yapıyor. Aynı zamanda Şavkar Cimnastik Spor Kulübü'nde antrenörlük görevinde bulunan Yılmaz Göktekin, 1993 yılında Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na girmesinin ardından antrenörlük hayatına başladı. Göktekin, 1996-97 sezonu itibariyle de sporcularıyla birlikte bugüne kadar yapılan müsabakalarda yer almaya devam ediyor. Artistik Cimnastik Halka Branşı Dünya Şampiyonu olan İbrahim Çolak ile aldığı başarılar sonrasında Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde Yılın Antrenörü adayları arasında yer alıyor.

Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu

Buse Naz Çakıroğlu

26 Mayıs 1996 Trabzon doğumlu Buse Naz Çakıroğlu, Türk sporunu boks branşında temsil etmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. Çakıroğlu, 2019'da Minsk'te düzenlenen ikinci Avrupa Oyunları'nda Türk sporunu temsil etti. Finalde Rus rakibini yenen milli sporcumuz altın madalyanın sahibi oldu. Çakıroğlu böylece Türk sporunun organizasyon tarihindeki ilk boks altınını kazandı. 2019 yılında EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası, Uluslararası Eli Boks Turnuvası’nda altın madalya alan Çakıroğlu, AIBA Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Busenaz Sürmeneli

Busenaz Sürmenli 26 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya geldi. Trabzon'da yaşayan Sürmeneli 10 yaşında spora başladı. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Busenaz, 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya geldi. Üç rauntta da sergilediği üstün performansla rakibini mağlup eden milli sporcu, podyumun zirvesine çıktı. 21 yaşındaki milli sporcu kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.

İlke Özyüksel

1997 yılının Şubat ayında Ankara’da dünyaya gelen İlke Özyüksel, Altınordu Kulübü sporcusu olarak kariyerini sürdürüyor. Olimpiyat mücadelesi veren ilk Türk modern pentatlet olan İlke Özyüksel, kariyeri boyunca birçok başarı kazandı. Milli sporcu, Macaristan’da düzenlenen UIPM Dünya Kupası’nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

İrem Yaman

Türk kick boksçu ve tekvandocudur. Dünya Şampiyonası, Dünya Grand Prix ve Avrupa Şampiyonası'nda ikişer, Grand Slam, Akdeniz Oyunları ve Dünya Üniversite Oyunları'nda ise birer altın madalya kazanmıştır. 24 yaşındaki genç sporcu, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 62 kilodaki başarısıyla altın madalya kazandı. İrem Yaman, iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu oldu.

Sümeyye Boyacı

Sümeyye Boyacı 5 Şubat 2003’te Eskişehir'de dünyaya geldi. S5 engelli sınıfında; serbest, sırtüstü ve kelebek stil dallarında yarışmaktadır. 2016 Yaz Paralimpik Oyunları'nda yarışan Boyacı, 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 m sırtüstü S5 kategorisinde altın madalya kazanmıştır. Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırt üstünde dünya ikincisi olan ilk sporcu oldu.

Yasemin Adar

Yasemin Adar, 6 Aralık 1991'de Balıkesir'de dünyaya geldi. Spor hayatına gülle atma ile başlayan Adar, daha sonra güreşte mücadele etmeye başladı. Mersin'deki 2013 Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Adar, 72 kg kategorisinde altın madalya kazandı. 10 Mart 2016'da Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu oldu. Paris'teki 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 75 kg kategorisinde de altın madalya kazanarak organizasyon tarihinde ülkesi adına bunu başaran ilk kadın güreşçi oldu. Son olarak, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Adar, Avusturyalı rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.



