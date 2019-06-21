2019 yılında mobil oyun indirme rakamı 40 milyara yükselecek!

Akıllı telefonların kullanım oranının artmasıyla beraber oyun sektöründe de mobil uygulamalar artış gösterdi. Her yaştan insanın elinde akıllı telefon bulunuyor. Herkes telefonlar üzerinden mobil oyunları indiriyor ve bu oyunları sıkı takip ediyor. Statista kurumunun yaptığı araştırmada, 2018 yılında mobil oyun indirme rakamı tüm dünyada 38 milyar iken 2019 yılında bu rakamın 40 milyarın üstünde olması bekleniyor.

İnternet hayatımızın vazgeçilmez bir gereksinimi. Mobil oyun türlerinin popülerliği ve cep telefonu kullanım oranının fazla olması firmaları daha fazla oyun üretmeye teşvik ediyor. Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, “Mobil oyun oynayanların sayısı her geçen gün artıyor. Evde, metroda, vapurda kısacası baktığımız her yerde net bir şekilde mobil oyuna yönelimin arttığını görüyoruz. Gencinden yaşlısına herkes için uygun bir mobil oyun veya aplikasyon mevcut. 2018 yılında her iki uygulama mağazasından, toplamda dünya genelinde 38,3 milyar mobil oyun indirildi. Bu rakamın 29 milyar 4 milyonu Google Play, 8 milyar 9 milyonu ise Apple Store’dan. Genel olarak tüm aplikasyon indirmelerine baktığımızda ise bu rakam 105 milyarı buluyor” dedi.



