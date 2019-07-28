2019 TVF Pro Beach Tour'un Sinop ayağı sona erdi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Sinop Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2019 TVF Pro Beach Tour’un ikinci ayağı olan Sinop etabı sona erdi.

28 Temmuz 2019, Pazar 19:55
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2019 TVF Pro Beach Tour'un Sinop ayağı sona erdi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Sinop Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2019 TVF Pro Beach Tour’un ikinci ayağı olan Sinop etabı sona erdi.

Kumkapı sahilinde gerçekleştirilen ve iki gün süren turnuvada, 12’si erkek, 10’u kadın olmak üzere toplam 22 takım şampiyonluk için mücadele etti.

Erkeklerde Hasan Hüseyin Mermer ve Engin Özbek ikilisi, finalde rakipleri Mustafa Susam ile Yusuf Özdemir ikilisini 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Olga Motrich ve Merve Çelebi ikilisi, finaldeki rakipleri Merve Nezir ile Bahanur Gökalp ikilisini 2-1 yenerek şampiyonluğu elde etti.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve para ödülleri takdim edildi.

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