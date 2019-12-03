2019 Türkiye Satranç Şampiyonu GM Vahap Şanal oldu

Türkiye Satranç Federasyonu, Güriş Holding sponsorluğunda Antalya’nın Kemer ilçesinde Mirage Park Resort Hotel’de, 23 Mart 1987’de aramızdan ayrılan eski Türkiye Şampiyonu Nevzat Süer anısına ‘2019 Türkiye Satranç Şampiyonası’nı düzenledi.

23 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 15:00’te başlayan ve 3 Aralık’ta (bugün) sona eren şampiyonayı 9 puanla GM Vahap Şanal kazandı. 8 puan alan GM Mustafa Yılmaz ikinci olurken IM Mert Yılmazerli üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonanın ödül töreni saat 15.00'te düzenlenecek. Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, kürsüye çıkacak sporculara ödüllerini takdim edecek.

46 BİN TL’LİK ÖDÜL DAĞITILDI

Şampiyonada 11 usta isim, heyecanın hakim olduğu karşılaşmalara imza attı. Geçen senenin şampiyonu IM Cemil Gülbaş, dedesinin vefat haberini aldıktan sonra şampiyonadan ayrılmak zorunda kaldı.

Büyük şampiyonada, sporculara toplam 46 bin liralık ödül dağıtıldı. Ayrıca ilk 3 dereceye giren sporcular 2020 Avrupa Bireysel Şampiyonası’na, Türkiye Satranç Federasyonu’nun imkanlarıyla katılma hakkı elde etti. Şampiyonada birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL ve üçüncüye 7 bin 500 TL ödül verildi.

Türkiye Satraç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve şampiyon olan sporcular

Şampiyonaya katılan sporcular

Şampiyonada Can Alp Cansun, IM Cem Kaan Gökerkan, IM Ege Köksal, FM Kayra Kamer, FM Volkan Sevgi, IM Mert Yılmazyerli, CM Atilla Köksal Yüksel, GM Vahap Şanal, GM Mustafa Yılmaz, GM Kıvanç Haznedaroğlu ve IM Deniz Özen mücadele etti.

Gülkız Tulay: Bizim yatırımımız gençlere

Başkan Gülkız Tulay, ödül töreninde şampiyon olan Vahap Şanal’ı tebrik etti ve gençlerin hep yanında olduklarını söyledi, Tulay “Bizim yatırımımız, gençlere. Bugün burada görüyorum ki, biz gerçekten geleceğe çok özel miras bırakıyoruz. Sizler, bizim en büyük mirasımızsınız. 11 tane pırıl pırıl sporcu, şampiyonlara yakışır şekilde bir yarışa girdi. Elbette ki, tek bir kişi Şampiyonların Şampiyonu olacaktı. Bu kişi, Büyük ustamız Vahap Şanal oldu. Dünyanın birçok yerinde de bizi gururlandıran sevgili Şanal’ı başarısından ötürü tebrik ediyorum. İlk üç sıralamaya giren arkadaşlarımıza da 2020 yılında yapılacak Avrupa Bireysel Şampiyona’da TSF olarak destek vereceğiz. Bizlerin eli ve yüreği hep gençlerle olacak.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ayrıca şampiyonanın sponsoru hakkında “Türk satrancının en önemli turnuvalarından biri olan bu şampiyonada bizlere ve Türk sporuna destek olan Güriş Holding’e ve Yamantürk ailesine verdikleri desteklerden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Birlik ve beraberliğimiz gücümüze güç katacak.” ifadelerini kullandı.

Onur Erdem Bayramiç