2019 TSYD Ankara Kupası Şampiyonu Gençlerbirliği

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası maçında Eryaman Stadı'nda karşılaştı.
Gençlerbirliği, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası maçında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi ve şampiyon oldu.
MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası maçında Eryaman Stadı'nda karşılaştı.
Gençlerbirliği, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası maçında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi ve şampiyon oldu.
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