2019 TSYD Ankara Kupası Şampiyonu Gençlerbirliği

Gençlerbirliği, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası maçında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi ve şampiyon oldu.

09 Ağustos 2019, Cuma 22:15
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2019 TSYD Ankara Kupası Şampiyonu Gençlerbirliği

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası maçında Eryaman Stadı'nda karşılaştı.

Gençlerbirliği, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası maçında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi ve şampiyon oldu.

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