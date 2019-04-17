TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, bu yıl içinde A Kadın Milli Takımı'nın önemli turnuvalara katılacağını belirterek, “A Kadın Milli Takımımızı, 2019 yılında yoğun ve zorlu bir maraton bekliyor. FIVB Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri ve Avrupa Voleybol Şampiyonası gibi 3 tane önemli turnuvaya katılacağız. Bu yoğun maratonda; geniş bir oyuncu havuzuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçtiğimiz yıl tarihi bir başarıya imza atarak gümüş madalya ile tamamladığımız FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde bu yıl da oynayacağımız karşılaşmalarda artılarımıza ve eksilerimize bakıp en iyi sonucu almaya çalışacağız. Çin’in ev sahipliğinde düzenlenecek Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde son olimpiyat şampiyonu Çin’in yanı sıra Almanya ve Çekya ile karşı karşıya geleceğiz. Olimpiyat Oyunları Elemeleri’ndeki hedefimiz ise; Tokyo’daki finallere katılabilmek" diye konuştu.

"Ülkemizi yine gururlandıracak sonuçlar elde edeceklerine inanıyorum"

23 Ağustos - 08 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara’da ikinci kez ev sahipliği yapacağımız Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda güçlü rakiplerle mücadele edeceklerini ifade eden Mumcu, "Son Dünya Şampiyonası’nın finalistleri Sırbistan ve İtalya’nın yanı sıra Rusya ve Hollanda gibi güçlü ve zorlu rakipler ile karşılaşacağız. Hedefimiz, 2003 yılının ardından 16 yıl sonra ev sahipliği yapacağımız Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda teknik ekip ve oyuncularımız, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürerek ülkemizi ve bizleri yine gururlandıracak sonuçlar elde edeceklerine inanıyorum” dedi.

İlk hedef FIVB Voleybol Milletler Ligi

A Kadın Milli Takımı, 2019 yılındaki ilk sınavını eski adıyla FIVB Dünya Grand Prix olarak bilinen ve bu yıl yenilenen formatıyla 2. kez düzenlenecek FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde verecek. FIVB Voleybol Milletler Ligi, toplam 5 ayaktan oluşuyor. 5 hafta boyunca oynanan karşılaşmaların ardından genel sıralamada ilk 5’te yer alan ülkeler ve finallere ev sahipliği yapacak ülke, FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri’ne katılma hakkı elde edecek. FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri; 03-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek. Milliler, ilk haftada 21-23 Mayıs 2019 tarihlerinde Sırbistan’da (Sırbistan, Hollanda,Güney Kore), ikinci haftada 28-30 Mayıs 2019 tarihlerinde Türkiye’de (Almanya, Rusya, Japonya), üçüncü haftada 4-6 Haziran 2019 tarihlerinde Tayland’da (Tayland, Bulgaristan, Dominik Cum.), dördüncü haftada 11-13 Haziran 2019 tarihlerinde Çin’de (Çin, ABD, Polonya) ve beşinci haftada da 18-20 Haziran 2019 tarihlerinde Türkiye’de (Belçika, İtalya, Brezilya) mücadele edecek.

Olimpiyat elemelerinde mücadele edecek

Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi’nin ardından ise; 2020 yılında Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde Çin, Almanya ve Çekya ile olimpiyat vizesi için mücadele edecek. 2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu mücadeleleri, Çin’in ev sahipliğinde Ningbo şehrinde oynanacak. Karşılaşmaların ardından gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek.

Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecanı Türkiye'de de yaşanacak

23 Ağustos-8 Eylül 2019 tarihlerinde ilk kez dört ülkenin (Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya) ortaklaşa düzenlenecek 2019 CEV A Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda A Kadın Milli Takımımız, A Grubu’nda Sırbistan, Yunanistan, Finlandiya, Fransa ve Bulgaristan ile karşılaşacak. Milliler, grup aşamasındaki müsabakalarını; 23-29 Ağustos 2019 tarihlerinde Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynayacak. Grup maçlarının ardından gruplarında ilk 4 sırada yer alacak takımlar, adını 8’li Finallere yazdıracak.

Millilerin A Grubu’ndaki maç programı şu şekilde:

23 Ağustos Cuma

20.00 Türkiye - Yunanistan

24 Ağustos Cumartesi

19.30 Türkiye - Finlandiya

26 Ağustos Pazartesi

19.30 Türkiye - Bulgaristan

28 Ağustos Çarşamba

19.30 Türkiye - Fransa

29 Ağustos Perşembe

19.30 Türkiye - Sırbistan

A Kadın Voleybol Milli Takımı'nın 26 kişilik geniş kadrosu ile idari ve teknik kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor:

İdari ve Teknik Kadro

TVF Milli Takımlar Sorumlusu: Kurtaran Mumcu

Takım Menajeri: Pelin Emniyetli

Başantrenör: Giovanni Guidetti

Yardımcı Antrenörler: Alper Hamurcu, Dehri Can Dehrioğlu, Recep Vatansever

İstatistik Antrenörü : Artun Aksan

Alan Antrenörleri: Saim Pakkan, Ahmet Can Erşimşek

Kondisyoner: Alessandro Bracceschi

Fizyoterapist: Georgi Vasilev Bivolarski

Masör: Murat Beder

Milli Takım Geniş Kadrosu

Pasörler: Naz Aydemir Akyol, Cansu Özbay (VakıfBank), Ezgi Dilik (Eczacıbaşı VitrA), Buse Ünal (Nilüfer Bld.), Elif Şahin (Karayolları)

Smaçörler: Hande Baladın (Galatasaray), Meryem Boz (Galatasaray), Meliha İsmailoğlu (Eczacıbaşı VitrA), Fatma Yıldırım (Fenerbahçe Opet), Ebrar Karakurt (VakıfBank), Neriman Özsoy (Toyota Queensesis), Şeyma Ercan (THY), Melis Durul (Çanakkale Bld.), Gözde Yılmaz (Eczacıbaşı VitrA), Hümay Topaloğlu (Beşiktaş), Cansu Çetin (Galatasaray)

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet), Beyza Arıcı (Eczacıbaşı VitrA), Zehra Güneş (VakıfBank), Kübra Akman (VakıfBank), Yasemin Güveli (Karayolları), Aslı Kalaç (Galatasaray), Ayçin Akyol (Karayolları)

Liberolar: Hatice Gizem Örge Güner (VakıfBank), Şebnem Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Aylin Sarıoğlu (Nilüfer Bld.)

İHA