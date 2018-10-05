2019 model Nintendo Switch geliyor!

Nintendo Switch her ne kadar oldukça başarılı bir konsol olsa da hem fiyatı hem de piyasadaki 5. yılını sonlandırmak üzere olan Xbox One ve PS4 gibi gedikli rakiplerine sahip olan oyuncuları kendine çekememesiyle ciddi bir noksanlığa sahip.

Burada Nintendo fanlarına ve daha çok mobil platformda oyun oynayan kitleyi hedeflemelerinin de etkisi var. Ancak görünen o ki Nintendo'nun hedef kitlesi bir miktar değişecek.

DHA