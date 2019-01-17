2019 model Beşiktaş

Süper Lig'de sezonun ikinci devresine yarın Akhisar'da start verecek olan Beşiktaş'ta 11 değişiyor. Şenol Güneş'in son 2 antrenmanda as 11'de oynattığı Burak Yılmaz ve Isimat Mirin'e kritik mücadelede 11'de şans vermesi bekleniyor. Burak, tek forvet olarak sahaya çıkacak. Genç yıldız Güven Yalçın da sol kanatta Fulham'ın yolunu tutan Babel'in yerine görev alacak.

Pepe'den boşalan savunmanın göbeği Mirin ile dolacak. Mirin'in son antrenmandaki arzusu ve takıma çabuk ısınması teknik heyeti memnun etti. Güneş, sağda değişikliğe gidebilir. Quaresma'nın yerine Lens oynayabilir. Caner Erkin'in sol bekte görev alacağı ve Adriano'nun kulübede başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: Sözcü