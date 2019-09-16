Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası sahibini buldu. Sırbistan ve Fransa gibi güçlü ekipleri yenerek finale kadar gelen Arjantin’i 20 sayı farkla, 95-75 yenen İspanya tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

İlk şampiyonluğunu 2006’da yaşayan İspanyollar, 13 yıl sonra tekrar altın madalyaya uzandı.

Turnuva öncesi kimsenin şans tanımadığı ancak adeta mucize yaratarak tarihinde 3. kez finale kalma başarısı gösteren Arjantin ise ikinci kez gümüş madalyada kaldı. Tangocular, 1950’deki ilk Dünya Kupası’nı kazanmıştı.

Üçüncülük maçında ise Avustralya’yı 67-59 yenen Fransa bronz madalyanın sahibi oldu.