2019 FIBA Dünya Kupası’nda ikinci tur maçları tamamlandı

Çin’de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası’nın ikinci turu, K ve L gruplarında oynanan maçlarla sona erdi. K Grubu’nda Yunanistan, Çekya’yı 84-77 yenmesine rağmen 12 sayılık farkı yakalayamaması nedeniyle çeyrek finale çıkamadı. Brezilya’yı 89-73 mağlup eden ABD, K Grubu’nda lider, Çekya da ikinci olarak son 8 arasına kaldı.

L Grubu’nda ise Avustralya, Fransa’yı 100-98’lik skorla geçti. Bu grupta Avustralya lider, Fransa ikinci oldu ve çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ABD-Fransa ve Avustralya-Çekya eşleşmeleri oluştu.

Öte yandan ABD ve Arjantin, Amerika kıtasından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı.

Kupada iki grupta alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

K Grubu:

Çekya-Yunanistan: 77-84

ABD-Brezilya: 89-73

Yarının programı

Turnuvanın çeyrek finalinde yarın oynanacak iki karşılaşma şöyle:

14.00 Arjantin-Sırbistan

16.00 İspanya-Polonya