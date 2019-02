2019 Erkekler Türkiye Kupası heyecanı başlıyor

Ankara Spor Salonu’nun ev sahipliğinde düzenlenecek 34. Erkekler Türkiye Kupası’nda ilk düdük 13 Şubat’ta çalacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin ilk yarısını ilk sekizde tamamlayan takımları bir araya getirecek bu prestijli organizasyonda, şampiyon 17 Şubat’taki final müsabakasının ardından kupasına kavuşacak.

Yarı final bileti alan ekiplerin başantrenörlerini ve kaptanlarını bir araya getirecek basın toplantısı ise 15 Şubat Cuma günü saat 12.30’da Ankara Latanya Hotel’de düzenlenecek.

Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Doğa Sigorta, Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko, Tofaş ve Türk Telekom ekiplerinin organizasyon öncesi görüşleri ise şöyle:

ANADOLU EFES

Ergin Ataman (Başantrenör): “Son Türkiye Kupası şampiyonu unvanımızı Ankara’da bu yıl da korumak için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Her maça ayrı bir plan ve önem veriyoruz. Öncelikle çeyrek finaldeki Gaziantep Basketbol maçıyla ilgili gerekli hazırlıklarımıza başladık. Zor bir maç olacağı kesin. Kupa maçları tek maçtır ve her zaman takımların en üst düzeyde teknik ve taktik olarak eforlarını sarf ettiği maçlardır. Bu yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Maç maç ilerlemeliyiz. Önceliğimiz Gaziantep maçı ama tabii ki turnuvanın genelinde şampiyon unvanımızı korumak istiyoruz.”

Doğuş Balbay (Oyuncu): “Gaziantep maçıyla birlikte Türkiye Kupası maçlarımıza başlıyoruz. Maç maç ilerlememiz gerekiyor. Her maç eleme usulü olduğu için her maçın önemi bizim için çok fazla. Final havasında geçeceğine inanıyorum. Kısa bir dönemde üç tane çok kaliteli maç yapıp, o kupaya ulaşmak istiyoruz. Anadolu Efes olarak hedeflerimiz her zaman yüksek. Her maça ayrı konsantre olmamız ve adım adım ilerlememiz gerekiyor. Şu anda yoğunlaştığımız tek bölüm Gaziantep maçı. Umarım Ankaralı basketbolseverlere güzel bir basketbol izletiriz, sonunda kazanan ve mutlu olan takım biz oluruz ve o kupaya Ankara’da ulaşırız.”

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

Stefanos Dedas (Başantrenör): “Ligdeki ilk yılımızda Bahçeşehir ailesi olarak son 8’de yer alabilmiş olmak, bu turnuvaya katılabilmiş olmak bizim için çok önemli. Bu başarıya ulaştığımız için gurur duymalıyız. Çarşamba günü kupa mücadelemize Fenerbahçe karşısında başlıyoruz. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan şüphem yok. Fakat bizim için en önemlisi 1000’in üzerinde taraftarımızın desteğini bu büyük organizasyonda görmek. Bir kere daha mutlu ve gururluyum.”

Can Altıntığ (Oyuncu): “Kulübümüzün ligdeki ilk yılında Türkiye Kupası’na gitmeye hak kazanarak büyük bir başarı yakaladık. Rakibimiz şu anda Avrupa’nın en iyi takımı olan Fenerbahçe Beko ancak Türkiye Kupası sürprizlere her zaman açık. Günlük performanslardan ve tek tek oynanan maçlardan dolayı şansımızın olduğunu düşünüyorum. Oraya gidip kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz.”

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN

Dusko Ivanovic (Başantrenör): "Türkiye Kupası zorlu ve herkesin kazanabileceği bir turnuva. Heyecanlı geçen basketbol sezonu içinde heyecanı daha da yükseğe çıkaracak bir organizasyon. Herkes gibi bizim de kupayı kazanma şansımız var. Şu andan itibaren sadece ilk maçı düşünüyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Bu zor karşılaşmadan zaferle ayrılmak için savaşmaya hazırız."

Erkan Veyseloğlu (Oyuncu): “Kupalar her zaman sürprizlere açık organizasyonlardır ve bizim için de önemli bir hedef. Bu kupada her şeyin farklı olacağını düşünüyorum. İlk hedefimiz Tofaş maçı ve bu maçı kazanarak yarı finale yükselmek istiyoruz. Sonrasında zorlu bir yolumuz var ama kupada final oynamak istiyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi gider ve Türkiye Kupası’nı müzemize götürürüz.”

GALATASARAY DOĞA SİGORTA

Ertuğrul Erdoğan (Başantrenör): “Bu sezon Türkiye Kupası bizim için önemli hedeflerden bir tanesi. Adım adım gitmemiz ve her maçı ayrı düşünmemiz lazım. Çarşamba günü Türk Telekom ile başlayacağız. Ligdeki arayı değerlendirip iyi hazırlandık. Ankara’da Türk Telekom ile en son oynadığımızda kaybetmiştik fakat kupa maçları daha farklı bir ortamda oynanıyor. Kaybederseniz eleniyorsunuz, dolayısıyla iki takımın da son topa kadar mücadele edeceği ve kafa kafaya gidecek bir maç bekliyoruz. Ankara’da taraftarımızın avantajı da önemli olacak elbette, onları salona bekliyoruz.”

Emir Gökalp (Oyuncu): “Son Bahçeşehir Koleji galibiyetinden sonra moralli bir şekilde araya girdik. Bir haftalık aramız oldu, bu da kupaya hazırlanmamız açısından bizim için güzel bir süreydi. İlk maçımız Çarşamba günü Türk Telekom ile. Şu anda o maça konsantreyiz, bu maçı kazanıp adım adım ilerlemek istiyoruz. Sonuçta üç maç oynuyorsunuz ve bu üç maçın sonunda kupa kazanabilirsiniz. Türk Telekom maçını kazanabilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum, iyi de hazırlandık. Umarım Çarşamba günü kazanıp yolumuza devam ederiz.”

GAZİANTEP BASKETBOL

Nenad Markovic (Başantrenör): “Öncelikle bu önemli organizasyonda yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Turnuvanın favorilerinden Anadolu Efes ile karşılaşacağız. Gerek oynadıkları basketbol ile, gerekse de kadro kalitesi olarak sadece ligimizde değil Euroleague’de iyi işler yapan ve hedefleri olan bir takım. Tek maçlı elemeler her türlü sonuçlara açıktır. Oyuncularım ligin ilk yarısındaki performansla burada olmayı hak ettiler. Kendi oyunumuzu ve enerjimizi sahaya yansıttığımız zaman her takımı yenecek güçte olduğumuza inanıyorum. Şimdiden tüm takımlara başarılar diliyorum.”

Can Uğur Öğüt (Oyuncu): “Türkiye Kupası gibi bir organizasyonda yer almak, Gaziantep şehrini orada temsil etmek bizim için onur ve mutluluk verici. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Sahaya çıkıp, her zaman yaptığımız savunmayı Anadolu Efes gibi skorer bir ekip karşısında da yaparak, kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz.”

FENERBAHÇE BEKO

Zeljko Obradovic (Başantrenör): "Türkiye Kupası çok spesifik ve özel bir organizasyon. Eleme usulü maçlar oynanacak ve bu formatı düşünerek hazırlanmalıyız. Öncelikli hedefimiz, oynayacağımız ilk maç olan Bahçeşehir Koleji mücadelesine hazırlanmak olacak. Şu anda sadece buna odaklanıyoruz."

Melih Mahmutoğlu (Oyuncu): “Her sezon mücadele ettiğimiz tüm kupaları kazanabilmek için yola çıkıyoruz ve Türkiye Kupası da bunlardan biri. Ligimizin ilk yarısını en iyi şekilde bitiren sekiz takım bu organizasyonda bir araya gelecek. Kupada ilerleyebilmek ve mutlu sona ulaşabilmek için her maçı tek tek düşünmek ve adım adım ilerlemek gerekiyor. 13 Şubat Çarşamba günü Bahçeşehir Koleji maçıyla kupa mesaimiz başlayacak. Onların iyi ve yetenekli bir takım olduklarını biliyoruz. İlk sezonları olmasına rağmen ligimize renk kattılar ve şimdi de kupada rakibimiz oldular. Ligdeki maç oldukça çekişmeli geçmişti. Bizim öncelikli hedefimiz Bahçeşehir Koleji’ni mağlup etmek ve yarı finale yükselmek. Adım adım gideceğiz. Fenerbahçe taraftarı bizi hiçbir yerde yalnız bırakmıyor, Ankara’da da böyle olacaktır. Biz iyi bir takımız ama en büyük gücümüz şüphesiz taraftarımız. Onların da desteğiyle Ankara’da sezonun ilk kupasını kaldırmak istiyoruz."

TOFAŞ

Orhun Ene (Başantrenör): “Türkiye Kupası bizim gibi kulüpler için çok değerli bir kupa çünkü üç maç kazandığınız takdirde kupayı alma şansınız var. Biz bir kere her şeyden önce kupaya böyle bakıyoruz. Ligde play-off sonunda şampiyon olabilmeniz için 3 tane tur geçmeniz gerekiyor. O üç turda da çok güçlü takımlarla oynayıp, en az 3 maç kazanarak bir rakibi eliyorsunuz. Bunun olma ihtimaliyle bir Türkiye Kupası kazanma arasında fark var. Tabii kağıt üzerinde statü böyle ama gerçekte bu sezon kupada çok formda, çok kaliteli takımlar var. Her sezon Türkiye liginin kaliteli takımları kupada da mücadele ediyordu ama bu sezon şöyle bir durum söz konusu; formda bir Beşiktaş, iyi bir Galatasaray var. Baktığınız zaman Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş zaten kupanın favorileri, bir de bu takımların yanında bizimle birlikte Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji ve iyi bir çıkış yakalayan Gaziantep Basketbol olacak. O nedenle 40 dakika iyi oynamak ve bu 40 dakikanın sonunda maçı kazanabilmek orada başarı. Barış Ermiş’in bir sakatlığı var. Eğer o da iyileşip aramıza katılırsa bizim takım olarak bir eksiğimiz yok. Çeyrek finalde oynayacağımız Beşiktaş maçı bizim açımızdan çok önemli olacak. İyi bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Geçen sezon çok zorlu yollardan gelip finale kadar yükselmiştik. Ama kupayı almadığımız zaman bunun bir anlamının olmadığını da ifade etmiştik. Bu sezon inşallah eğer final oynama şansı yakalarsak o finale geçen seneden daha hazır bir şekilde ve final maçını daha iyi oynayacak şekilde gelmek istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız.”

Sammy Mejia (Oyuncu): “Bence Türkiye Kupası, ligdeki ilk 8 takım için çok heyecanlı olacak. Ligin ilk yarısı, sadece takım olarak değil; birliğimiz ve beraber oynarken ne kadar zevk aldığımız konularında nerede olduğumuzu görmek için de çok önemliydi. Türkiye Kupası da nerede olduğumuzu görmek ve kulüp adına bir kupa kazanmak için önemli bir şans olacak. Heyecanlıyız. Kupa için iyi bir enerjimiz ve heyecanımız var. Güzel bir sonuç alacağımızı umuyoruz. Türkiye Kupası'na geçen sezonun finalisti tecrübesiyle gideceğiz. Umarım bu turnuvada, geçen sezon kazandığımız tecrübeyi ve takım olarak öğrendiklerimizi kullanırız. Geçen sezon takım olarak uyguladığımız stratejiyi tekrarlamalıyız. Bu sezon farklı bir takım ve oyunculara sahibiz. Ancak, eğer akıllı olup; her şeyden önemlisi mental olarak kendimizi iyi hazırlarsak bence Türkiye Kupası’nda özel şeyler yapabiliriz. Çeyrek finaldeki rakibimiz Beşiktaş'a gelecek olursam; ligde onlara karşı oynadık ve zor bir mücadeleydi. Eminim bize karşı büyük bir hırs ile mücadele edeceklerdir. İki takımın da bir üst tura çıkmak için büyük bir mücadele ortaya koymasını bekliyorum. Beşiktaş'a saygı duyuyorum. Onları çok ciddiye alıyoruz. Çeyrek finalde çok büyük bir karşılaşma oynayacağımızı biliyorum.”

TÜRK TELEKOM

Burak Gören (Başantrenör): “Lige başlarken en önemli hedeflerimizden biri ilk 8’e girerek Türkiye Kupası biletini alabilmekti. Bu yüzden çok mutluyuz. Turnuvanın Ankara’da düzenlenecek olması da bizim adımıza küçük de olsa bir avantaj olacak. 5 günde 3 maçı kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı bir turnuva olacağı için sürprizlere de açık olacaktır. Bizim öncelikli hedefimiz Çarşamba günü değerli rakibimiz Galatasaray’ı yenerek üst tura çıkabilmek. Maç maç düşüneceğiz. Kupayı tabii ki çok istiyoruz ancak ilk hedefimiz ilk maçımızı kazanarak Türk Telekom’u yarı finale taşıyabilmek.”