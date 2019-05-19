2019 BNL Uluslararası Roma Tenis Turnuvası bugün sona eriyor

Tenis dünyası Madrid'in ardından dikkatlerini Roma'ya çevirmişti ve ATP , WTA sezonlarının prestijli turnuvası Roma Açık’ta bu sezon kimin şampiyon olacağını merakla beklediler. Dünya tenisinin önemli ismi ve şampiyonlarından Roger Federer’in çeyrek finaldeki sakatlığı nedeniyle turnuvadan erken çekilmesi hayranlarını çok üzdü.

Buna karşılık dünyanın şu anki 2 numarası Rafael Nadal, İtalya’nın Roma şehrinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde Stefanos Tsitsipas’ı yenerek finale yükselen ismi oldu. Bugün başkent Roma'da büyük final günü... Nadal-Djokovic karşı karşıya gelecek ama burada dikkat edilmesi gereken son 15 yılda iki yıldız tenisçiden birisi hep final oynadı. 4. kez bu iki sporcu finali birlikte oynayacaklar.

Bir sezon daha rekor kırarak büyük izleyici kitlesine sahip olan Roma Açık süresinde, sporseverler oldukça keyifli maçlar izlerken Foro italica'da turnuva süresince farklı farklı etkinlikler de gerçekleşti.

İtalya'nın önemli makyaj uzmanlarından Monica Robustelli ünlü tenisçilerin yanı sıra etkinliğe gelen gelen sanatçıların tenis alanında kurulan bir standda makyajlarını yaparken; ünlü Tessier Hairdressers ekibi de sporcuların saçlarını şekillendirmeyi ihmal etmediler. Renkli ve eğlenceli zaman geçiren sporseverler bu yıl da Roma'da düzenlenen tenis turnuvasının keyfini çıkarmasını çok iyi bildiler.

FİNAL TEHLİKEDE

Bu arada finalin yapılacağı bölgedeki olumsuz hava koşullarının, finalin oynanmasını tehlikeye atabileceği öğrenildi.

DÜNDAR KEŞAPLI - ROMA / FOTOĞRAFLAR: CLAUDIO PASQUAZZI