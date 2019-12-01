Son dakika haberi: 2019 Ballon d'Or ödül töreni için artık geri sayım başladı. Birkaç saat sonra Ballon d'Or'un sahibi belli olacak. Son yıllarda FIFA tarafında verilen prestijli ödül Ballon d'Or'u bu yıl kimin kazandığı hakkında ilginç iddialar gündeme düştü. Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin Ballon d'Or 2019 ödülünü kazanacağı konuşulurken ikinci sırada Virgil van Dijk ve üçüncü sırada Mohamed Salah'ın olacağı puan listesi paylaşıldı.

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Messi böylece Cristiano Ronaldo'yu geçecek

Lionel Messi eğer ödülü kazanırsa en fazla Ballon d'Or ödülü kazanan oyuncu olacak ve bu alanda Cristiano Ronaldo'yu geçecek. Lionel Messi ilki 10 sene önce olmak üzere toplamda 6 kez bu ödülü kazanmış olacak. Arjantinli oyuncu 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 yıllarında Ballon d'Or kazandı. Ronaldo ise 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 yıllarında Ballon d'Or kazanmıştıü

Lionel Messi 2019 yılında en yaptı?

Lionel Messi 2019 yılı içinde Barcelona forması altında 40 gol atıp 15 asist yaparken hem La Liga şampiyonluğunu hem de gol krallığını kazandı. 2019-2020 sezonu öncesi İspanya Süper Kupa'sını kazanan Messi, Arjantin ile Copa Amerika 2019'da üçüncü oldu

Ballon d'Or ödül töreni hangi kanalda?

Paris'te bulunan ünlü Chatelet Tiyatro ve Opera Binası'nda gerçekleştirilecek olan Ballon d'Or ödül töreni, France Football'un internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da takip edilebilecek. Tören ayrıca Tivibu tarafından naklen yayınlanacak. Eski Galatasaraylı oyuncu Drogba'nın törende yer alacağı gelen bilgiler arasında.











