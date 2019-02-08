2019 ALES ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, yüksek lisans öğrenimi görmek isteyen binlerce üniversite mezunu vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan 2019 yılı sınav takvimiyle birlikte ALES'in başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM 2019 sınav takviminde ALES/1 - ALES/2 ve ALES/3 sınav başvuru tarihlerini, sınav tarihleri ve sınav sonuç tarihini duyurdu. İşte ALES adaylarını yakından ilgilendiren bilgiler...

2019 ALES ne zaman?

2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak.

Söz konusu sınav için başvurular 5 Mart'ta başlayacak ve 13 Mart'ta son bulacak. ALES'e başvurular ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

ALES başvurusu nasıl yapılır?

ALES başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.

ALES'te kaç soru var?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır.

Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.