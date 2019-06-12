2019 Afrika Uluslar Kupası’na ev sahipliği yapacak Kamerun’un turnuvaya yönelik hazırlık yapmaması nedeniyle, dev organizasyonun farklı bir ülkeye verilmesi kararlaştırılmıştı. CAF'tan yapılan açıklamaya göre, Senegal'in başkenti Dakar'da toplanan icra kurulu, inşaat işlerindeki gecikmeler ve güvenlik endişeleri sebebiyle Kamerun'dan alınan ev sahipliğinin Mısır'a verilmesini kararlaştırdı. Artık geri sayım başladı ve heyecan dolu turnuva için nefesler tutuldu. 2019 Afrika Uluslar Kupası, Avrupa ve Dünya kulüplerinde forma giyen onlarca yıldız futbolcuyu bir araya getirecek. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de forma giyen birçok oyuncunun da forma giyeceği karşılaşmalar, birçok ülkeden naklen izlenebilecek.

2019 Afrika Kupası ne zaman başlayacak?

21 haziran - 19 temmuz tarihlerinde yapılması planlanan 32. Afrika Uluslar Kupası'na, ilk kez 24 takım katılacak. Önceki yıllarda ocak-şubat aylarında organize edilen turnuvada 16 takım mücadele ediyordu.

Afrika Kupası hangi kanalda yayınlanacak?

2019 Afrika Kupası'nın açılış maçı 21 Haziran saat 23.00'de Mısır ile Zimbabve arasında oynanacak. Turnuvanın yayıncısı henüz belli olmadı. Turnuva ile ilgili tüm detaylar Fanatik.com.tr'de olacak.

Afrika Uluslar Kupası grupları

A Grubu: Mısır, Demokratik Kongo, Uganda, Zimbabve

B Grubu: Nijerya, Gine, Madagaskar, Burundi

C Grubu: Senegal, Cezayir, Kenya, Tanzanya

D Grubu: Fas, Fildişi Sahilleri, Güney Afrika, Namibya

E Grubu: Tunus, Mali, Moritanya, Angola

F Grubu: Kamerun, Gana, Benin, Gine-Bissau