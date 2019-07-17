Spor Toto Süper Lig’de, "Dozer" lakaplı Trabzonspor’un efsane futbolcusu Cemil Usta’nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva’da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim ve icra kurulu üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu ve genel sekreter Kadir Kardaş ile kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Servet Yardımcı, yayıncı beIN Sports’a teşekkür ederek, "beIN Sports’a Digitürk’le devam eden iş birliğimizi daha da ileriye taşıdıkları için teşekkür ediyoruz. Karşılıklı dostluğa dayanan bu birlikteliğin daha uzun yıllar devam edeceğini düşünüyoruz. Birlik ve beraberlik ruhuyla güzel bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Planlamaya göre Spor Toto Süper Lig’de 2019-2020 sezonu, 16, 17, 18 ve 19 Ağustos’ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 29 Aralık’ta sona erecek. İkinci yarısının 17 Ocak 2020’de başlayacağı sezon, 17 Mayıs 2020’de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

İşte fikstür çekimi ve hafta hafta oynanacak maçlar:

1.HAFTA MAÇLARI

Göztepe-Antalyaspor

Kayserispor-Alanyaspor

Konyaspor-Ankaragücü

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor-Başakşehir

Kasımpaşa-Trabzonspor

Sivasspor-Beşiktaş

Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep

Denizlispor-Galatasaray

İşte derbilerin tarihleri

Derbilerin 6, 9 ve 16. haftalarda oynanacağı açıklandı.

Konuyla ilgili TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın "Bu kriterler göz önünde bulundurularak belirlenmiş olan numaralara göre bu üç kulübümüzün (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray) kendi aralarında oynayacağı müsabaka haftaları 6, 9 ve 16. hafta olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Derbi haftasında karşılaşmalar şöyle sıralandı

3. hafta:

Fenerbahçe - Trabzonspor

6. hafta:

Trabzonspor-Beşiktaş

Galatasaray-Fenerbahçe

9. hafta:

Beşiktaş-Galatasaray

13. hafta:

Trabzonspor - Galatasaray

16. hafta:

Fenerbahçe-Beşiktaş