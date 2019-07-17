2019-2020 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi! (Derbi haftaları ve ilk hafta maçları)
2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonuna yaklaştığımız şu günlerde futbolseverler takımlarının maçlarını ve derbi tarihlerini bir hayli merak etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda kura çekimi gerçekleştirildi. İlk hafta oynanacak maçlar ve derbi tarihleri belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ligin 6. haftasında oynanacak.
Spor Toto Süper Lig’de, "Dozer" lakaplı Trabzonspor’un efsane futbolcusu Cemil Usta’nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva’da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim ve icra kurulu üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu ve genel sekreter Kadir Kardaş ile kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Servet Yardımcı, yayıncı beIN Sports’a teşekkür ederek, "beIN Sports’a Digitürk’le devam eden iş birliğimizi daha da ileriye taşıdıkları için teşekkür ediyoruz. Karşılıklı dostluğa dayanan bu birlikteliğin daha uzun yıllar devam edeceğini düşünüyoruz. Birlik ve beraberlik ruhuyla güzel bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Planlamaya göre Spor Toto Süper Lig’de 2019-2020 sezonu, 16, 17, 18 ve 19 Ağustos’ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 29 Aralık’ta sona erecek. İkinci yarısının 17 Ocak 2020’de başlayacağı sezon, 17 Mayıs 2020’de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.
İşte fikstür çekimi ve hafta hafta oynanacak maçlar:
1.HAFTA MAÇLARI
Göztepe-Antalyaspor
Kayserispor-Alanyaspor
Konyaspor-Ankaragücü
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor-Başakşehir
Kasımpaşa-Trabzonspor
Sivasspor-Beşiktaş
Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep
Denizlispor-Galatasaray
İşte derbilerin tarihleri
Derbilerin 6, 9 ve 16. haftalarda oynanacağı açıklandı.
Konuyla ilgili TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın "Bu kriterler göz önünde bulundurularak belirlenmiş olan numaralara göre bu üç kulübümüzün (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray) kendi aralarında oynayacağı müsabaka haftaları 6, 9 ve 16. hafta olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.
Derbi haftasında karşılaşmalar şöyle sıralandı
3. hafta:
Fenerbahçe - Trabzonspor
6. hafta:
Trabzonspor-Beşiktaş
Galatasaray-Fenerbahçe
9. hafta:
Beşiktaş-Galatasaray
13. hafta:
Trabzonspor - Galatasaray
16. hafta:
Fenerbahçe-Beşiktaş