EuroLeague Hissedarları Yönetim Kurulu toplantısı düzenlendi ve sunulan önergeler konusunda anlaşmaya varıldı. Bir sonraki toplantı 11 Temmuz 2019'da Münih'te düzenlenecek.

Toplantı, EuroLeague'de 2018-19 sezonunda taraftar kitlelerinde, seyirci sayılarında ve yine rekabette dikkat çeken artış raporlarıyla başladı.

Mücadele eden takımlar, EuroLeague Business Operations and Club Services (EL BOCS) ünitesindeki son gelişmeler konusunda bilgilendirildiler. EL BOCS takımların kolektif çalışmalarına olanak sağlayan, saha dışı çalışmaları artıran ve tüm kulüplerle lig arasında seffaf bilgi paylaşımıyla fikir ve deneyim aktarabildikleri merkezi bir forum haline geldi. Toplantının katılımcıları, EuroLeague salonlarında taraftarların deneyimlerini iyileştirme planları ve gelecekte daha iyi imkanlar sağlamak adına kulüplere sunulan bir lig fonu konusunda da bilgilendirildiler.

Yönetim Kurulu üyeleri ayrıca iş sözleşmelerinde hemfikir olmak adına EuroLeague Oyuncuları Birliği, EuroLeague Koçları Birliği ve EuroLeague Basketbol Yetkilileri Birliği ile en son gelişmeleri inceledi.

Bunların yanı sıra 2019-20 sezonunda EuroLeague'de mücadele edecek 18 takımın tamamı belirlendi. Mücadele etmeye hak kazanan son takım Rus ekibi Zenit St Petersburg oldu.