Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) ulusal yarışma takviminde yer alan 2018 Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. Ayak Yarışı, sona erdi.
Saruhan Mahallesi’ndeki off-road pistinde çeşitli illerden gelen 30 takımdan oluşan yarış ekibi, startın verilmesiyle çıkış yaptı.
Şehit Ömer Halisdemir’in adının verildiği seyirci etabının son gününde toprak yolda oluşturulan parkurda yarışan araçlar, 5 kilometrelik yol katetti.
Organizasyonda, S1, S2, S3 ve S4 kategorisinde 30 pilotun mücadelesini seyirciler ilgiyle izledi.
Şampiyonada, özel tasarlanmış araçları kullanan pilotlar zor anlar yaşadı. Yarış sırasında bazı araçlar arızalandı.
Yarışları Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök ve çok sayıda vatandaş izledi.
Yarışları, S1 kategorisinde İlayda Hancı-Batuhan Korkut, S2 kategorisinde Nihat Keskin-Yasemin Biber Toker, S3 kategorisinde Salih Çarpışantürk-Hilal Köksal, S4 kategorisinde Mehmet Vurulmuş-Mehmet Gözetleyen, genel klasmanda da yine Mehmet Vurulmuş-Mehmet Gözetleyen ikilisi birinci tamamladı.
Organizasyonda dereceye giren pilotlara çeşitli ödüller verildi.