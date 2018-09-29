Başarılı antrenör Giovanni Gudietti yönetiminde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası’nda bugün sahaya çıkacak.

Gençleşmeye giden ve jenerasyon değişimine uğramasına rağmen kısa sürede müthiş bir uyum sağlayan Filenin Sultanları, bu sezon Uluslar Ligi’nde elde ettiği tarihi ikincilik başarısını, Dünya Şampiyonası’nda da göstermeye çalışacak. Madalaya şansı yüksek olan Ay-Yıldızlı ekibimizin B Grubu’ndaki ilk rakibi ise Kanada olacak.

Özellikle de Uluslar Ligi’nde ABD, Brezilya, Rusya ve Sırbistan gibi devleri yıkmayı başaran ve bunun bir tesadüf olmadığını Dünya arenasında da göstermek isteyen kızlarımız, ilk turda Kanada’nın yanı sıra Çin, İtalya, Bulgaristan ve Küba’yla karşı karşıya gelecek.

İlk 4 takımın gruptan çıkma hakkı kazanacağı şampiyonada ayrıca alınan puanlar büyük önem taşıyor. Çünkü grupta toplanan puanlar üst tura taşınacak.

‘2020 Tokyo’nun provası

Millilerin şampiyona öncesi çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini vurgulayan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Çok genç bir takıma sahibiz. Turnuvadaki en genç yaş ortalamasına sahip takım biziz. Uluslar Ligi’nde 2 ay önce bu takım final oynadı, Brezilya, Sırbistan ve Rusya’yı yendi. ABD’yi gruplarda yendi, finalde 3-2 kaybetti. Muhteşem bir performans. Uluslar Ligi’ndeki isteği, finalde bıraktıkları heyecanı Dünya Şampiyonası’na taşıdıklarını gördüm. Milli takım Tokyo’ya giderken ’Asıl olimpiyat için Japonya’ya gideceğiz.’ dedim. Takımı bu şekilde motive etmeye çalıştık. Tokyo’ya bir kere daha gideceğiz. Olimpiyat olmazsa olmazımız. İlk başta ben, ekibim ve takım buna çok inandık.” dedi.