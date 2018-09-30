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2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon, Avustralya'yı deviren ABD

2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda finalde Avustralya’yı 73-56 mağlup eden ABD, şampiyonluğa ulaştı.

30 Eylül 2018, Pazar 23:47
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Basketbol 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası finalinde ABD, Avustralya’yı 73-56 yenerek şampiyon oldu.

İspanya’nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuva, Avustralya ile ABD arasındaki final maçıyla sona erdi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-15 önde geçen ABD, devre arasına 35-27’lik skorla üstün gitti.

ABD, üçüncü periyodunu 61-38 önde tamamladığı final mücadelesinden 73-56 galip ayrılarak turnuva tarihinde üst üste 3. olmak üzere 10. kez şampiyonluğa ulaştı.

Öte yandan üçüncülük maçında Belçika’yı 67-60 mağlup eden İspanya ise bronz madalya elde etti.

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