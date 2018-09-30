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2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda finalin adı ABD-Avustralya

Basketbol 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası’nın finalinde ABD ile Avustralya karşılaşacak.

30 Eylül 2018, Pazar 10:14
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Basketbol 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası’nın finalinde ABD ile Avustralya karşılaşacak.

İspanya’nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvada, yarı final ile 5-8’incilik klasman maçları sona erdi.

İlk yarı final karşılaşmasında Belçika’yı 93-77 mağlup eden ABD, tarihindeki 10’uncu dünya şampiyonluğuna ulaşmak amacıyla final maçına çıkmaya hak kazandı.

Diğer yarı final müsabakasında ise ev sahibi İspanya’yı 72-66’lık skorla geçen Avustralya, finalde ABD’nin rakibi oldu. Avustralya, 2006’dan sonra ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.

Klasman maçlarında Fransa, Nijerya’yı 84-62, Çin ise Kanada’yı 76-71 mağlup etti.

Turnuvada yarın, ABD-Avustralya finalinin yanı sıra 5’incilik maçında Fransa ile Çin, 7’incilik müsabakasında ise Kanada ile Nijerya karşılaşacak.

AA

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