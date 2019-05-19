2018-2019 sezonu Şampiyonu Galatasaray

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir’i 2-1 yenen Galatasaray, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmada, Riad Bajic’in 17. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Müsabakanın ikinci yarısına etkili başlayan Galatasaray, 47. dakikada Sofiane Feghouli ve 64. dakikada Henry Onyekuru’nun kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray ligde puanını 69’a çıkartırken, Medipol Başakşehir 66 puanda kaldı. Rakibine ikili averajda üstünlük sağlayan sarı-kırmızılı takım, sezonun bitmesine bir hafta kala üst üste 2. şampiyonluğuna ulaştı.

Ligde 22. kez zirvede

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayarak bu başarıyı 22. kez tekrarladı.

Sarı-kırmızılı takım, 61. sezonu oynanan ligde 22. kez mutlu sona ulaşarak bu alanda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Galatasaray, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 3’e yükseltti.

Galatasaray’ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:

1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç

1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç

1968-69 Galatasaray Toma Kaleperovic

1970-71 Galatasaray Brian Birch

1971-72 Galatasaray Brian Birch

1972-73 Galatasaray Brian Birch

1986-87 Galatasaray Jupp Derwall

1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli

1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp

1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann

1996-97 Galatasaray Fatih Terim

1997-98 Galatasaray Fatih Terim

1998-99 Galatasaray Fatih Terim

1999-00 Galatasaray Fatih Terim

2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu

2005-06 Galatasaray Erik Gerets

2007-08 Galatasaray Cevat Güler

2011-12 Galatasaray Fatih Terim

2012-13 Galatasaray Fatih Terim

2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu

2017-18 Galatasaray Fatih Terim

2018-19 Galatasaray Fatih Terim

Şampiyonlar Ligi’nde 16. kez yer alacak

Galatasaray, Süper Lig’i şampiyon tamamlayarak tarihinde 16. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantiledi.

Sarı-kırmızılı takım, 7. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.

15 futbolcunun ilk şampiyonluğu

Galatasaray’ın kadrosunda bulunan 28 futbolcunun 15’i kariyerlerinde ilk kez Süper Lig’de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımda Mbaye Diagne, Henry Onyekuru, Badou Ndiaye, Marcao, Christian Luyindama, Kostantinos Mitroglou, Emre Akbaba, İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Celil Yüksel, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Batuhan Ahmet Şen, Yunus Akgün ve Atalay Babacan, Süper Lig’de ilk kez şampiyonluk gördü.

Galatasaray kaptanları Selçuk İnan ve Fernando Muslera ise ligde 5. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

TFF Süper Kupa’da Akhisarspor ile karşılaşacak

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olarak sezonu iki kupayla kapatan Galatasaray, TFF Süper Kupa’da da mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Kupa maçında, Süper Lig’den küme düşen Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, o müsabakayı da kazanması halinde 2019 yılını 3 kupayla tamamlamış olacak.











