Transfer şampiyonu olarak sezona iddialı giren ve lige de müthiş başlayan Fenerbahçe milli ara öncesindeki son maçta Konya'ya 2-0 kaybetmişti. Ancak Sarı-Lacivertliler'in dönüşü efsane oldu, Gençlerbirliği gol yağmuruna tutuldu! Kanarya 5-1 gibi net bir skorla kazanırken, ilk 9 haftalar baz alındığında, şampiyon olarak tamamladığı 2013- 2014 sezonundan sonra en iyi dönemini yakaladı.

6 galibiyet, 2 beraberlik...

2014'te Nisan ayında rekorlarla zafere ulaşan Sarı- Lacivertliler 9 haftalık periyotta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamış, 22 puan toplamıştı. Fenerbahçe bu sezon ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tam 20 puanı hanesine yazdırdı. Bu istatistikler ve ortaya konan futbol adeta 'Şampiyonluk habercisi' şeklinde yorumlandı.

Deplasman kralı!

9 haftada 5 deplasman maçına çıkan Sarı-Lacivertliler hem attığı 12 gol hem de topladığı 13 puanla dış sahanın en iyisi olmayı başardı.

Başkent ekibini 5-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Kanarya 6 Aralık 2019'dan sonra ligde en çok gol attığı maçı oynadı. Fenerbahçe 6 Aralık'taki mücadelede yine Gençlerbirliği ağlarına 5 gol göndermiş ve sahadan 5-2'lik farklı skorla ayrılmıştı. Öte yandan Sarı- Lacivertliler deplasmanda 14 Mayıs 2018'deki 7-0'lık Karabükspor galibiyetinden sonra da en gollü skorunu elde etti. 2018'den sonra en farklısı 5 deplasman maçına çıkan Sarı- Lacivertliler dış sahanın da en başarılı ekibi oldu. Rakip filelere gönderdiği 12 golle deplasmanda en çok ağları sarsan takım unvanını alan Fenerbahçe, aynı zamanda dışarda topladığı 13 puanla da bu alanda zirvede yer alıyor.

Aslıhan Çil



