200 milyon Dolar kazandı... Conor McGregor 3. kez emekli oldu

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, üçüncü defa emekliye ayrıldığını duyurdu. 31 yaşındaki McGregor, “Dövüşten emekli olmaya karar verdim. Muhteşem anılar için hepinize teşekkür ediyorum. Ne yolculuk oldu ama” ifadelerini kullandı.

Son 4 yıl içinde 3. kez emekli olma kararı alan İrlandalı dövüşçü, daha önce 2016 ve 2019 yıllarında da emekli olduğunu açıklamış ancak daha sonra spora geri dönmüştü. Bu arada McGregor kariyeri boyunca yaklaşık 200 milyon Dolar kazandığı belirtti.