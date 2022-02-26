Galatasaray 'ın Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona oldu. Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'lı grubunu namağlup lider bitirerek son 16 turuna katılan Sarı-Kırmızılılar, seri başı olarak girdiği kurada olabilecek en güçlü takımı çekti. Barcelona bu sezon Bayern Münih, Benfica ve Dinamo Kiev'li Şampiyonlar Ligi grubunu 3. bitirerek Avrupa Ligi'ne kaldı. Son 32 turunda ise Napoli'yi geçen Katalan devi, kura sonucu Galatasaray'ın yeni rakibi oldu. Barça Türkiye'de en son 24 Eylül 2002'deki Şampiyonlar Ligi grup maçında Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray'la oynamış ve 2-0 kazanmıştı.









Nou Camp'ta tek puan Aslan'ın

Bu arada Galatasaray, Türk kulüpleri arasında, Nou Camp'tan puan çıkaran tek takım. 5 Aralık 2001'deki Şampiyonlar Ligi maçı 2-2 sona ermişti. Seri başı olmayan takımlar son 16 turunda ilk maça kendi evinde çıkacak. Bu nedenle ilk karşılaşma 10 Mart'ta Nou Camp'ta, rövanş ise 17 Mart'ta İstanbul'da oynanacak. Eşleşmeyi ilginç kılan detaylardan biri de kaleyi büyük ihtimalle Barcelona'dan kiralanan Pena'nın koruyacak olması. Bununla beraber Galatasaray'ın teknik heyetinden Domenec Torrent ve kaleci antrenörü Segarra yıllarca Barcelona'da çalıştı.

Aslıhan Çil