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20 Yaş Altı Kadın Milli Volebol Takımı'nın rakipleri belli oldu

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı’nın Dünya Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu.

14 Haziran 2021, Pazartesi 13:58 Son Güncelleme:
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20 Yaş Altı Kadın Milli Volebol Takımı'nın rakipleri belli oldu

Hollanda ve Belçika’nın 10-18 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği, FIVB 20 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı’nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIVB tarafından çevrim içi gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda C Grubu’nda yer alan milliler, Polonya, ABD ve Tayland ile eşleşti.

Genç milliler, grup aşamasındaki tüm karşılaşmalarını Hollanda’nın Rotterdam şehrinde oynayacak.

ANKARA (AA)

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