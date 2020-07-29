20 takımlı Süper Lig geliyor

Pandemi süreci nedeniyle verilen 3 aylık aranın ardından devam eden Süper Lig ’de sezon hafta sonu tamamlandı. Ligin bitiminin ardından toplanan Kulüpler Birliği’nin gündeminde yer alan konulardan biri ligden düşmenin bu sezon için kaldırılması yönündeydi. Liglerin yeniden başlatılması gündeme geldiğinde 7 takımın talep ettiği düşmenin yaşanan olağanüstü durum nedeniyle kaldırılması isteğine TFF olumlu yanıt vermemişti.

Bir sezon 21 takım

Kulüpler Birliği’nin dünkü toplantısında ise 18 takım da düşmenin bu sezona özel olarak kaldırılması yönünde görüş birliğine vardı. Bu konunun da kısa süre içerisinde TFF’ye sunulması kararlaştırıldı. Kulüplerin isteğinin bugün TFF ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla saat 14.00’te başlayacak toplantıda masaya yatırılacağı bildirildi. Bu sezon düşen Ankaragücü, Kayserispor ve Yeni Malatya’nın önümüzdeki sezon da Süper Lig’de devam etmelerine onay çıkacağı öğrenildi. 1. Lig’den gelen Hatay ve B.B.Erzurum ile yarınki Play-Off finalinde karşılaşacak Adana Demir veya Karagümrük’ten birinin de katılımıyla önümüzdeki sezon 21 takımla oynanacak.

Büyük ligler örnek alındı

Gelecek yıl 4 takım ligden düşürülecek, Süper Lig daha sonraki sezonlarda 20 takımla devam edecek. TFF’nin bu kararı almasının altında yatan nedenin sadece pandemi süreciyle yaşanan olumsuzluklar olmadığı, Avrupa’nın büyük ligleri gibi rekabeti artırma adına 20 takımlı ligin düşünüldüğü bildirildi.

Yabancı aynen devam...

Bakan Kasapoğlu’nun katılacağı toplantıda ayrıca yabancı konusunun da aynen devam etmesi yönünde karar alınacağı gelen bilgiler arasında. Önümüzdeki sezondan itibaren 8’i sahada 14 yabancıya izin veren değişiklikten şikayetçi olan kulüpler, görüşlerini TFF’ye iletti. Pandemi süreci, yayıncı kuruluşun indirim talebi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle yabancı sayısında birden yapılacak büyük çaplı değişimin takımlara çok fazla zarar vereceği yönündeki görüşlerin TFF tarafından dikkate alındığı kaydedildi. 2020-2021 sezonundan itibaren bu yıl olduğu gibi 12’si maç kadorsunda kadroda, 14 yabancı ile devam edilmesi öngörülüyor. Değişikliğin 2021-2022’den itibaren uygulanması gündemde.

Safa Can Konuksever