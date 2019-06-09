20 sayfalık savunma!

Karadeniz ekibi, geçtiğimiz günlerde UEFA tarafından Finansal Fair Play (FFP) kriterlerini yerine getirmediği gerekçesiyle bir üst kurul olan ceza kuruluna sevk edilmişti. Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, konuyla ilgili olarak UEFA’ya geniş çaplı bir savunma verdi. Tam 20 sayfalık bir sunum hazırlayan Bordo-Mavili yönetim, mali açığın 50 milyon Euro’lardan, 3.5-4 milyon Euro’lara çekildiğini, oyuncu giderlerinin, yüzde 60 oranında azaltıldığını ve altyapıya verilen önemin her geçen gün arttığını belirtti.

CAS’a gidecekler

Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, hazırlanan sunuma oldukça güvenirken, olumsuz karara karşı da tedbirini aldı. Trabzonspor yönetimi, olumsuz bir durumda CAS’a vereceği sunumu da şimdiden hazırlamaya başladı. Ceza kurulunun, ay sonuna kadar Karadeniz temsilcisi ile ilgili kararını açıklaması bekleniyor.