Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 752 olduğunu belirten Bakan Koca, 159 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 27.867.450 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 24.487 olduğu kaydedildi.

Vaka sayısı ise 6.435 olarak açıklandı



