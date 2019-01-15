Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 20'ncisi düzenlenen ve U16 Milli Takımlarının katıldığı Mercedes-Benz Ege Kupası'nda grup ikinci maçları tamamlandı. A Grubu'nda Türkiye A Takımı Arnavutluk'u 3-1 yenerken, B Grubu'nda mücadele eden Türkiye B Takımı da Rusya'yı 1-0 mağlup etti.

Türkiye A 3 - 1 Arnavutluk

A Grubu'nda yer alan U16 Milli A Takımımız, bugün Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Şenes Erzik Sahası'nda Arnavutluk ile karşılaştı. İlk maçında Moldova'yı 4-0 mağlup eden ekibimiz, rakibi karşısında 4. Dakikada Sarper Çağlar, 34. Dakikada Arbri Pengu ve 43. Dakikada Marcelinho Preka'nın kendi kalesine attığı gollerle 3-1'lik galibiyet elde etti. Arnavutluk'un tek golünü ise 40. Dakikada penaltıdan Mario Mitaj kaydetti.

Stat: Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi / Şenes Erzik Sahası

Hakemler: Gökhan Özdemir, Arda Dengiz, Atakan Tutan, Mertilhan Sarıgül

Türkiye A: Ahmet Çağrı Güney, Seyhan Yiğit, Emin Bayram, Ravil Tagir, Bartuğ Elmaz, Tuğbey Akgün (Dk. 60 Yiğit Emre Çeltik), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 60 Göktan Gürpüz), Ali Sühan Demirel (Dk. 60 Fehmi Koç) (Dk. 70 Abdullah Şahindere), Rojan Sarıbaş, Sarper Çağlar (Dk. 45 Emre Demir), Abdullah Soğucak (Dk. 60 Selman Faruk Dibek)

Arnavutluk: Kristo Roko, Paulo Pjeshka (Dk. 73 Vullnet Amiti), Marcelinho Preka, Kostika Tajari (Dk. 41 Ilir Gjuzi), Richard Abazaj (Dk. 64 Oresti Doko), Mario Dervishi (Dk. 70 Melsi Çereni), Laert Papa, Mario Mitaj, Arbri Pengu, Kristian Dervishi, Mareen Miftiu (Dk. 41 Reinaldo Kasemi)

Goller: Sarper Çağlar (Dk.4), Arbri Pengu (Dk. 34 kk.), Mario Mitaj (Dk. 40 pen.), Marcelinho Preka (Dk. 43 kk.)

Sarı Kart: Reinaldo Kasemi (Arnavutluk)