20 günde 5 efsaneyi kaybettik

25 Kasım'da futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında gösterilen Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın ölümüyle dünya yasa boğulurken Arjantin, 8 Aralık'ta başarılı teknik direktör Alejandro Sabella'nın vefatıyla da sarsıldı.

Acılar tazeyken...

1 gün sonra ise İtalyan futbolunun en önemli golcülerinden Paolo Rossi hayata gözlerini yumdu. 13 Aralık'ta ise 1997-1998 yıllarında Fenerbahçe 'de görev yapan Otto Bariç hayatını kaybetti. Tüm bu acılar tazeyken, dün de Fransız teknik adam Gerard Houllier'den kötü haber geldi. Liverpool'la 6, Lyon'la 4, Paris'le de 1 kupa kazanan başarılı hoca 73 yaşında bizlere veda etti.