2. ve 3. Lig kulüplerinde Misli.com sevinci

Kırklarelispor ve 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, "106 kulübün temsilcisi olarak teşekkür etmek istiyorum. Bu zor zamanda, pandemi zamanında, böyle bir destekle, bizleri çok sevindirdi. Kulüplerimize bu can suyu oldu, bizleri çok memnun etti. Misli.com ailesine ve Yıldırım Demirören başkana çok teşekkür etmek istiyoruz. Bu işaret fişeğini onlar yaktı, onlarla beraber daha güçlü şekilde ilerlemek istiyoruz. Bu gücü de inşallah 106 kulübümüzle beraber daha iyi yere getirmek istiyoruz. Bu 106 kulüp dediğimizde, 60 tane il, 50 milyona yakın nüfus temsil ediyor. İnşallah önümüz açıldı diyelim" şeklinde konuştu.

"KULÜPLERİMİZE CAN SUYU OLDU"

Volkan Can, 1+1 yıllık bir anlaşma olduğunu ifade ederek, "İnşallah 2 yılın sonunda da bu rekabete girer, izlenme oranları çok olur. Dijital platformda yayınlanacak maçlarımız, inanılmaz bir şekilde seyircimizde izleyebilecek. Bu da bize mutluluk veriyor. Bein Sports'la olan sıkıntılar nedeniyle uzun süredir ödeme alamıyordu kulüplerimiz. Buradaki rakam önemli değil ama tam bu sıkışık dönemde, kulüplerimize bu can suyu oldu, bizleri çok memnun etti. Kulüplerimizin yol konaklamalarında, futbolcuların ödemelerinde bir nebze oldun rahatlama sağlayacağını tahmin ediyorum" dedi.

"İNANILMAZ BİR DESTEK"

Misli.com'un desteğinin yeni nesil futbolcu yetişmesinde de çok önemli destek sağlanacağını ifaden eden Volkan Can, "Çok inanılmaz bir destek, bu bizim için bir çığır açtı diyebilirim. Çünkü, futbolcuların da artık bir hedefi oldu. Burada ilk 11'de oynayabilirsem, canlı yayına çıkacağım, belki burada piyasa değerim artacak, büyük takımlara gidebilirim diye düşünebilirler. Gelecek kaynağı kulüplere böldüğümüzde, 80 ile 100 bin TL arasında bir para gelecek kulüp başına. İsteyen çim bakımında harcayabilir, isteyen alt yapısına verebilir. İsteyen üst yapısında 1-2 tane primini karşılayabilir. Ama en önemlisi sezon başında bunun olması bizlere çok büyük bir artı getirdi. Çünkü; sezon başları kulüplerin en çok para harcadığı zamanlar. Bence bazı kulüplerimiz bu parayı lisans, transfer işlemlerinde harcarlar, yoğun ödeme planları var şu anda" diye konuştu.

BAYRAMPAŞASPOR Kulübü Başkanı Cengiz Günaydın ise, "Alt ligler için Misli.com'un yaptığı sponsorluk mali açıdan çok ciddi bir katkı sağlayacak. Bu anlamda Kulüpler Birliği kurucu fikir babası olan Sayın Yıldırım Demirören'e teşekkür ederim, yine babalık yaptı, bize sahip çıktı. Asıl önemli olan ise bu maçların yayınlanacak olması. Bu liglerin göz önünde olacak olması. Biz yıllardır bunu istiyorduk" dedi.

"BURALARDAN YUKARIYA ÇOK OYUNCU GİDECEK"

Buradan gelecek olan paranın önemine vurgu yapan Cengiz Günaydın, "Belki çok büyük paralar olmayacak ancak manevi desteği bile çok önemliydi. Buradan gelecek gelir tabii ki çok önemli ancak en önemlisi bu kulüplerin bilinir olması, maçların yayınlanacak olması. En önemli etken bence bu. Bu liglerde çok kaliteli oyuncular var. Aslında varlığı olan ancak göz önünde olmayan liglerdi bunlar. Buradan da birçok sporcu Süper Lig'e gitti, Avrupa'ya gidenler oldu. Uzun vadede inşallah bu sponsorluk devam eder. Herkesin ciddi derecede lehine olacağını düşünüyorum. Bu yıl 3'üncü Lig'den Kerem Aktürkoğlu bildiğiniz gibi Galatasaray 'a transfer oldu. Göz önünde olduğu için ve kupa maçında da olduğu için transfer oldu. Oysa ki bu liglerde Kerem gibi birçok kaliteli oyuncu var. Misli.com'un bu yönden çok katkısı olacak. İnşallah buradan yukarıya çok oyuncu gidecek" açıklamasında bulundu.

Bu sponsorlukla gelecek olan gelirin ilaç olacağını söyleyen Günaydın, takımların bu gelirleri doğru kullanması gerektiğine vurgu yaparak, Bayrampaşaspor olarak gelirleri altyapıda kullanacaklarını sözlerine ekledi.

YENİ sezonda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da Başkan Rıza Karakaya, Misli.com'un futbolda alt liglere isim sponsoru olmasının bir milat olduğunu söyledi. Karakaya, 2. Lig ve 3. Lig kulüpleri için bir ilkin gerçekleşeceğini belirterek, "2. Lig ve 3. Lig kulübelerimiz için Misli.com yapılan sponsorluk anlaşmasında dolayı sayın Yıldırım Demirören ve Federasyon Başkanımız Nihat Özdemir ile yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Yapılan sponsorluk kulüplerimize güzel bir destek oldu. Kulüplerimiz bir destek payı alacak. Desteğin yanında liglerimiz internet üzerinden canlı yayınlanacak. Oyuncularımız takip edilerek marka değerlerimizi artıracak. Bu anlaşmayı milat sayıyorum. Güzel bir çalışma oldu. Bu başlangıç ile birlikte ileride daha büyük kapıların ve sponsorlukların olacağını düşünüyor ve teşekkür ediyorum" dedi.

NAZİLLİ'DE MİSLİ.COM SEVİNCİ: MİNNETTARIZ

Nazilli Belediyespor Başkanı Soner Yelkovan da, kulüplere gelir getirecek ligin isim sponsorluğuyla ilgili, "Sayın Federasyon Başkanımız Nihat Özdemir zaten bunun müjdesini geçen hafta vermişti, kulüplerin de bu yönde bir isteği vardı. Başkanımız yaptığı açıklamada bu gelişme doğrultusunda önümüzdeki günlerde sözleşmenin imzalanacağını ve kulüplere ekstra bir gelir kapısının açılacağını söylemişti. Bunun gerçekleştiğini gördükten sonra Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ve Türk futbolunun geçirmiş olduğu süreçte yapılan bu katkı bizler açısından çok değerlidir. Türk futboluna katkılarından dolayı Demirören Holding yönetim kuruluna minnettarız. Bu tür projelerle Türk futboluna yapılan katkıların arttırılması ve desteklenmesini talep ediyoruz. Bu kriz sürecinden yapılan katkıya camiamız adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYIN TARAFTARLARIMIZI DA SEVİNDİRDİ

Koronavirüs pandemisi sürecinde taraftarların futboldan uzak kaldığına da dikkat çeken Nazilli Belediyespor Başkanı Soner Yelkovan, "Bu sezon açıklanan sezonun ilk yarısında seyircisiz ve sonraki yarısında ise seyircili olmasından dolayı bu gelişme de taraftarla açısından bulunmaz bir fırsat oldu. En azından canlı yayından izleme fırsatı bulacaklar" dedi.

ANAGOLD 24 Erzincanspor Teknik Direktörü Özcan Kızıltan, misli.com'un 2'nci ve 3'üncü lig takımlarının maçlarını yayınlayarak ekonomik destek sağlamasının çok önemli olduğunu söyledi.

Bu sezon mücadele edeceği TFF 2'inci Lig hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Anagold 24 Erzincanspor'da misli.com sevinci yaşanıyor. TFF 2'nci ve 3'üncü lig maçlarını misli.com'un yayınlayacak olmasının kulüpler için önemli bir destek olduğunu belirten Anagold 24 Erzincanspor Teknik Direktörü Özcan Kızıltan, "Öncelikle şu sön dönemlerde futbol kulüplerinin ekonomik anlamda büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu anlamda misli.com'un 2'nci ve 3'üncü lig takımlarının maçlarını yayınlaması ve yayınlarken de ekonomik anlamda katkı sağlaması çok önemli bir şey. Ekonomik olarak katkı sağlamasının yanında 2'nci ve 3'üncü lig takımlarının daha yakından izlenmesi, tanınması ülke genelinde futbolun daha geniş alanlara yayılması açısından çok önemli ve çok güzel bir şey. Kendi adıma misli.com'a Anagold24 Erzincanspor Teknik Direktörü olarak teşekkür ediyorum. Önemli bir katkı, önemli bir olay. Bunun farkındalığı ile izleyenlerimize misli.com aracılığı ile bizi izleyen insanlara da iyi bir Erzincanspor izletmek istiyoruz" diye konuştu. Sportif Direktör Erman Kılıç ise "misli.com şu anda yeni başlattığı proje ile bizlere sponsor oldu. Kedilerine çok teşekkür ediyoruz. Alt ligler için gerçekten önemli bir şeydi bu. Önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Kendilerine çok teşekkür ederiz" dedi.

MİSLİ.com 3. Lig 3. Grup'ta 20 Eylül'de başlayacak yeni sezon için günleri sayan Türk futbolunun en köklü temsilcilerinden Karşıyaka'da Teknik Direktör Soner Tolungüç, bir ilkin gerçekleşerek Misli.com'un alt liglere isim sponsoru olmasının Türk futboluna her yönüyle olumlu yansıyacağını söyledi. 2. Lig ve 3. Lig'deki 106 kulübe gelir getirecek sponsorluk anlaşmasıyla ilgili yorum yapan Tolungüç, "Öncelikle yeni sezon tüm takımlarımıza hayırlı olsun. Kazasız, belasız, sakatlıksız bir sezon diliyorum. Misli.com'un alt liglere sponsor olması kulüplerimizin ekonomisinin iyi olmadığının da bir gerçek olduğu dönemde çok değerli. Katkı sağlaması, ekonomik olarak kulüplerin yaşaması adına ve maçların da dijital ortamda yayınlanması adına sponsorluğu çok önemli buluyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Alt liglerin dijital ortamdan canlı olarak yayınlanmasının taraftarlar için olduğu kadar kulüpler için de çok önemli olduğunun altını çizen Tolungüç, "Görüntü oyuncunun gelişmesinde çok önemli. Bizim en büyük handikapımız maçların ilk yarıda seyircisiz oynanacak olması. Seyirciyle bütünleştiğimiz zaman çok coşkulu oynayan bir takımız. Türkiye'deki takımlar arasında en az kadro derinliği olan, transfer yasağıyla 5'inci sene de aynı kadroyla devam eden bir takımız. Altyapımızdan oyuncularımızı zaman zaman A takıma alarak adaptasyonlarını geliştiriyoruz. Kendi içimizden oyuncu yetiştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla genç oyuncular için de bu vizyon son derece önemli. Dijital ortamda her maç canlı olmasa da bu anlaşma görüntüleri arşivleyerek hem rakiplerimizi hem de kendimizi daha iyi analiz etmemizi sağlayacak" diye konuştu.

"20 YILDIR KULÜBÜN SAHİBİYİM, BÖYLE BİR SPONSORLUK OLMAMIŞTI"

Misli.com 3. Lig 2. Grup takımlarından Büyükçekmece Tepecikspor Başkanı Temel Eyüboğlu ise, "Misli.com'un maçları şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlaması çok önemli bir olay. İlk defa sponsor anlaşması olmuştur. 2. ve 3. Lig kulüplerinin değerini arttırma açısından önemli bir anlaşma" dedi.

Pandemiden dolayı kulüplerin zor aşamalar geçirdiğine değinen başkan Eyüboğlu, "Önümüzdeki hafta lig başlayacak. Misli.com'un ufacık da olsa bizim gibi kulüpler açısından önemli bir kaynaktır aktaracağı para. Para önemli değil, 20 yıldır kulübün sahibiyim böyle bir sponsorluk olmamıştı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"KAYNAĞI FUTBOLCULARIMIZA AKTARACAĞIZ"

Kulüp olarak genç oyunculara önem verdiklerini belirten Büyükçekmece Tepecikspor Başkanı Temel Eyüboğlu, "Misli.com'da canlı yayın olacağı için futbolcularımızın ve kulübümüzün marka değeri artacak, bu önemli. Burada alacağımız kaynağı futbolcularımıza kullanacağız. 1988'den bu yana 1 lira borcumuz yok. Genç ve yetenekli oyuncularımızla devam ediyoruz. Bu kaynağı futbolcularımıza aktaracağız. Bizim için böyle bir dönemde önemli bir kaynak" şeklinde konuştu.