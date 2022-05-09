Cimnastikseverlere müjde... Performans Ritmik Cimnastik Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2. Uluslarası Performans Ritmik Cimnastik Turnuvası'na (Bosphorus Cup 2022) artık sayılı günler kaldı.

14 ülkeden 550 Ritmik Cimnastik sporcusunun katılacağı ve Performans Ritmik Cimnastik Spor Kulübü tarafından Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun desteğiyle düzenlenecek turnuva 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Yarışma 3 gün boyunca 09.00-20.00 saatleri arasında Büyükçekmece Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.