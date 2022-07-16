2. Uluslararası Barış ve Özgürlük Kupası yarın başlayacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti, 2'nci Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası'na ev sahipliği yapacak. Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü'nün, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı anma, hatırlatma ve genç kuşağa aktarmak amacıyla hayata geçirilen kupa, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında, 17-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Organizasyonda, Türkiye ve KKTC'nin de bulunduğu 14 ülkeden 28 sporcu yarışacak. İlk günün sonunda, Girne Kalesi'nde 2'nci. Barış ve Özgürlük Kupası Final Atışları ile ödül töreni, ardından mehteran eşliğinde bayrak yürüyüşü düzenlenecek. Okçuluk Kupası'nın açılışına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız katılacak.

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, bu yıl ikincisi düzenlenen, kültür, sanat ve spor etkinliklerinin yer alacağı Uluslararası Barış ve Özgürlük Kupası'yla hem Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerini anacaklarını hem de Kıbrıs'taki Türk varlığının engellenemez olduğunu hatırlatacaklarını ifade etti.

18 Temmuz'da mehteran eşliğinde bayrak yürüyüşü, kanaat önderleri ve gençlerle sohbet, 19 Temmuz'da ise Cumhuriyet Meclisi Resepsiyonu gerçekleştirilecek. Kupa, 20 Temmuz Çarşamba günü, Türk Yıldızları'nın gösterisi, okçuluk deneyimleme etkinliği ve Arslanbek Sultanbekov konseriyle sona erecek.

DHA