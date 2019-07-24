2. Ulusal Van Denizi Şenliği başladı

Farklı şehirlerden gelen 130 bisikletçi, “Van Denizi’ni Pedallıyoruz” sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, Van Kalesi’ndeki Atatürk Parkı’ndan hareket ederek, kent merkezinde tur attı.

Daha sonra Van TSO önünde bir araya gelen bisikletçiler, Van Gölü’nün korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çevresindeki 430 kilometrelik parkurda pedal çevirmeye başladı.

Van TSO Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç, göldeki kirlenmeye dikkati çekmek ve bölgenin güzelliklerini dünyaya duyurmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe katılan ve destek veren herkesin ortak amacının Van Gölü olduğunu vurgulayan Oruç, “Buradan bütün kurumlara sesleniyoruz. Van Gölü koruma kanunu çıksın ki dünyanın en büyük miraslarından biri olan gölü koruyalım.” dedi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de gölün korunması konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade ederek, “Van Gölü’ne dikkati çekeceğiz. Tarihi önem taşıyan yerlerini, doğal güzelliklerini misafirlerimize göstereceğiz.” diye konuştu.

Etkinliğin 5 gün süreceğini anlatan Özel, şunları söyledi:

“Bu kapsamda kamplar kuracağız. Van Gölü’nün ne kadar güzel olduğunu anlatacağız. Bu zenginliğin sadece bizlerin olmadığını, gölü el birliğiyle, ülke olarak korumamız gerektiğini aktaracağız. Gölümüz gittikçe kirleniyor. İnsanlarımıza ‘Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın, bunun gibi başka bir zenginliğimiz yok.’ diyeceğiz.”

Mersin Bisikletli Gezginler Derneği üyesi Serap Özçelik ise etkinliğe katılmak için Van’a geldiğini söyledi.

Van Gölü’nün maviliğinin korunmasını istediklerini bildiren Özçelik, “Van’a ilk kez geliyorum. Belediye başkanlarımız bize destek oldu. Bu heyecanı burada onlarla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.” dedi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Sivas Temsilcisi Mehmet Baysal, “Çok önemli bir etkinlik ve her yıl katılımcı sayısı artıyor. Geçen yıl da katılmıştım. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Vanlılar Van Gölü’ne sahip çıksın. Van Gölü temiz ve mavi kalsın.” ifadelerini kullandı.

(Cyslist)



