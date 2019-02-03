2 Şubat Reyting sonuçları - Survivor 1. oldu mu?
Heyecanla beklenen reyting sonuçları açıklandı. 2 Şubat akşamı Survivor, İkizler Memo Can, Kalk Gidelim ve Erkenci Kuş yarıştı. Reyting sıralaması geçen cumartesiye göre radikal değişiklikler gösterdi. Peki reyting sonuçlarına göre kim lider oldu?
2 Şubat reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam başlayan yarışma programı Survivor ilk gecesinde fark atarak liderliği elde etti. Dizilerden Erkenci Kuş reyting sıralamasında kendine üçüncü sırada yer buldu. İkizler Memo Can ise dördüncü oldu. Kal Gidelim ise reyting sonuçlarına göre yedinci oldu.