2 Şubat Reyting sonuçları - Survivor 1. oldu mu?

2 Şubat reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam başlayan yarışma programı Survivor ilk gecesinde fark atarak liderliği elde etti. Dizilerden Erkenci Kuş reyting sıralamasında kendine üçüncü sırada yer buldu. İkizler Memo Can ise dördüncü oldu. Kal Gidelim ise reyting sonuçlarına göre yedinci oldu.