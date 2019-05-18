2. Orhan Altan Atlamalar Kupası Ankara’da başladı

Eski milli atlet ve antrenörlerden Orhan Altan adına ikincisi düzenlenen Orhan Altan Atlamalar Kupası, Ankara’da başladı.

Ali Naili Moran Atletizm Sahası’nda düzenlenen yarışlar 2 gün sürecek. Yarışmalarda dört atlama branşında, büyüklerde 53, 20 yaş altı kategorisinde de 31 atlet mücadele edecek.

2. Orhan Altan Atlamalar Kupası’nda atletlerin performansları Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği puan tablosuna göre değerlendirilecek ve en değerli 10 performansa imza atan atletler para ödülü kazanacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu, erkeklerde ve kadınlarda toplam 22 bin 500 lira ödül dağıtacak. Birinciler 3 bin lira ve şampiyonluk kupası elde edecek.

AA