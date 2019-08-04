İtalyan ekibine geri adım attıran sarı-lacivertli kulüp 2 milyon euro ödemesi halinde teknik heyetin ısrarla istediği 33 yaşındaki Kolarov’u resmen kadrosuna katabilecek. Ancak prensip kararı gereğince, 30 yaş üstü futbolculara bonservis bedeli ödemek istemeyen yönetimin henüz kesin karar vermediği ve pazarlıkların sürdüğü belirlendi.

Savunma hattını güçlendirmeye çalışan Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov transferinde artık sona geldi.

Sırp futbolcuyu ilk etapta bedelsiz almaya çalışan sarı-lacivertliler tüm planını buna göre yapmıştı. Kolarov geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelerek yönetimle her konuda anlaşırken, kalacağı evi bile seçmişti.

Ancak Roma kulübü, Kolarov’un yeni teknik heyetin planları içinde olduğunu belirtip, oyuncusunu bedelsiz göndermek gibi bir düşüncesi olmadığını iletince hesaplar sekteye uğradı. Roma, Kolarov için ilk planda 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Bu rakam doğal olarak sarı-lacivertliler için çok fazlaydı. Kolarov’un ayrılık için ısrarcı olması nedeniyle bu rakamın 2 milyon euroya kadar çekildiği belirlendi.

Ancak deneyimli sol beki ilk etapta bedelsiz transfer edeceğini planlayan sarı-lacivertliler, Kolarov’a bonservis ödenip, ödenmeyeceği konusunda kararını veremedi. Fenerbahçe’de prensip kararı gereği 30 yaş ve üzeri isimler için bonservis ödenmiyor.

Stoper olacak

Gerçek pozisyonu sol bek olan futbolcu aynı zamanda stoper de oynayabiliyor. Sırp savunmacı kariyerinin kalan bölümünde artık stoper oynamanın planlarını yapıyor. Sarı-lacivertliler de futbolcuyu bu bölgeye düşünüyordu. Ancak Hasan Ali’nin ciddi sakatlığı sonrası sol bekte ise alternatif kalmadı. Bu nedenle Kolarov gelirse ilk etapta sol bekte görev yapacak. Hasan Ali yaklaşık 2 ay sonra iyileşince Kolarov sol stoper bölgesine kayacak.

Herkesin gözdesi

Transferi adeta dört gözle beklenen Kolarov için herkes seferber oldu. Sarı-lacivertli kulüpte ilk kez bir transferde herkes aynı görüşü paylaştı ve ortak bir paydada buluştu. İlk başta Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından çok istenen Kolarov’un kalitesi, tecrübesi, kaptanlığı ve oyun zekasıyla çok başarılı olacağı düşünülüyor. Yanal’ın tecrübeli yıldızı hem sol stoper hem de sol bek oynatması bekleniyor.

Diğer tarafta Başkan Ali Koç ile yöneticiler de, 33 yaşındaki oyuncunun gelmesi halinde takımda kaliteyi artıracağı ve camiayı da havaya sokacağı düşüncesini paylaşıyor. Sportif Direktör Damien Comolli’nin de istediği isimlerden Kolarov için taraftarlar ise sosyal medya üzerinden özel çalışmalarla transferin bitirilmesi için yönetime mesaj yolluyor.

(Milliyet)