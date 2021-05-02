Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2587 olduğunu belirtilirken, 340 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 47.744.338 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 40.844 olduğu kaydedildi

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 25.980 olarak açıklandı



