2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 2587 coronavirüs hastası tespit edildiği, 340 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 40.844 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 25.980 olarak açıklandı
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2587 olduğunu belirtilirken, 340 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 47.744.338 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 40.844 olduğu kaydedildi
Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 25.980 olarak açıklandı