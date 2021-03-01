Okulların açılacağı ve yüz yüze eğitime geçileceği tarihe ilişkin son dakika haberleri aratılıyor. Öğrenciler ve velilerin gündeminde okulların açılacağı zaman yer alıyor. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimle ilgili, "Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacaktır" dedi.

DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSKLİ İLLER HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

Okullar hangi illerde açılacak?

Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacak. Buna ilave olarak Ankara, Bursa, Eskişehir, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu düşük ve orta riskli şehirlerde ortaokullar ve liseler dahil, diğer kademelerde de eğitime başlanacak.

İstanbul, İzmir, Edirne, Konya, Trabzon, Sinop ve Samsun gibi yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerde ise okul öncesi eğitim kurumları, ilk okullar, 8. ve 12. sınıfların dışında liselerde yüz yüze sınavlar yapılacak. Her okul yüz yüze sınavları 8 Mart'tan itibaren kendi takvimine göre belirleyecek. Düşük ve orta riskli okullarda ise yüz yüze eğitimin seyreltilmiş ve kademeli şekilde başlaması planlanıyor.





Milli Eğitim Bakanlığı'nca kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Türkiye genelinde ilkokullarda tüm sınıf seviyelerinde, ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda 2 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitim başlatılacak. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin 25 Ocak 2021'de başlayan yarı yıl tatili, 15 Şubat'ta sona erdi. Bakanlığın kararı doğrultusunda, Türkiye genelindeki köy okullarının tüm kademeleri ve eğitimin başlangıcı olan tüm bağımsız anaokulları 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başladı.

2 Mart'tan itibaren ise tüm ilkokullar ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıflarında seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün 12 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Diğer ders saatleri uzaktan eğitim yoluyla işlenecek. Tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. Ortaokul 8. sınıflarda belirlenen dersler, haftada toplam 22 ders, imam hatip ortaokulu kademesinde ise haftada 24 ders şeklinde yüz yüze işlenecek. Diğer ders saatlerinde ise uzaktan eğitime devam edilecek.

Bir ders 30 dakika, teneffüsler ise 10'ar dakika

Yüz yüze eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise 10'ar dakika olacak. Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek. İlkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 2 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak.

Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek. Özel eğitim okulları ve sınıfları, özel gereksinimli öğrenciler için de aynı tarihten itibaren yüz yüze eğitim vermeye başlayacak. Liseler, yeni eğitim öğretim dönemine uzaktan eğitimle başladı. 2 Mart itibarıyla 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek.

Lise son sınıflarda 2 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.

2 Mart'tan itibaren başlanacak

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. Öğrenciler, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında, yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacak.

Liselerde 12. sınıf dışındaki diğer kademelerde uzaktan eğitime devam edilecek. Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak ve devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler için velileri, öğrenciyi yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediklerine dair taleplerini, bir dilekçeyle eğitim kurumu müdürlüğüne iletecek.

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde 2 Mart'tan itibaren başlanacak.

5 gün yüz yüze eğitim

Mesleki eğitim merkezlerinde okulda yapılan alan/dal derslerinin öğretimine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek. Lise kademesinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 2 Mart'tan itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

Liselerde tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 2 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak.

1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla sınırlı

Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla sınırlı tutulacak. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak. Sınav tarihleri, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecek.

Resmi ve özel okullarda sınavlara girebilecek

Sorumluluk sınavları da 2-31 Mart döneminde tamamlanacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince planlanacak. İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla yüz yüze eğitim kapsamına alınmayan sınıflar düzeyindeki öğrenciler, istemeleri halinde, KKTC dahil bulundukları yerleşim yerlerinde öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında, aynı okul türü bulunmaması halinde aynı programı uygulayan resmi ve özel okullarda sınavlara girebilecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde ise öğrenciler, bulundukları yerleşim yerlerine yakın il ve ilçelerde, kayıtlı olduğu okulla aynı okul/program türü/alan/dalı bulunması şartıyla sınavlara girebilecekler.

Yüz yüze eğitim nasıl olacak?

1 Mart olarak açıklanan daha sonra da bir gün ertelenen yüz yüze eğitimle ilgili gözler Kabine toplantısına çevrilmişti. Kritik toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

''Yeni normalleşme adımlarını başlatıyoruz. Tedbirlerin gevşetilmesi ve sıkılaştırılması salgının seyrine bağlıdır. Türkiye büyük bir ülke olduğu için düzenlemeyi kademeli olarak yapıyoruz. Buna göre okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek. Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.''