Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 668 olduğunu belirtilirken, 68 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 33.440.843 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 28.706 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 11.837 olarak açıklandı