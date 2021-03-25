2. Lig’in Novak’ı Yunus Emre Gedik

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta sezona -3 puanla başlayan, transfer yasağını 2 Ekim’de kaldırıp transferin son günü takım kurabilen Şanlıurfaspor, son haftalardaki performansı ile küme düşme potasının üzerine çıkmayı başarmıştı. Şanlıurfaspor’un bu performansında 1999 doğumlu sol bek oyuncusu Yunus Emre Gedik’in katkısı ise oldukça yüksek.

Spor Toto 1.Lig’deki Ümraniyespor’dan kiralık olarak Şanlıurfaspor’a giden sol bek oyuncusu Yunus Emre, bu sezon 20 maçta ilk 11 oynarken, 5 gol 6 asistlik katkısıyla, geçtiğimiz sezon Filip Novak’ın Trabzonspor’daki performansına nazire yaptı. Bir sol bek oyuncusu olmasına rağmen defansif özelliklerinin yanı sıra hücum gücüyle de dikkat çeken Yunus Emre Gedik’i Çaykur Rizespor, Kayserispor, Gaziantep FK gibi takımların takibe aldı. Genç oyuncunun performansının artarak devam etmesiyle birlikte taliplilerinin daha da artması bekleniyor.