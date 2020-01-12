TFF 2. Lig’de ikinci yarının pardesi açılırken gözler Bandırma’daydı. Ara transferi hızlı geçiren Ban Ban, sezonun ve transferin flaş takımı Vanspor’u ağırladı. 1-0’lık Bandırma galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada Vanspor, bulduğu net gol fırsatlarından yararlanamadı. Başından sonuna heyecan dolu bir kapışmaya sahne olan karşılaşmayı Hüseyin Bak’ın 90+4’teki golüyle kazanan Bandırmaspor 37 puana ulaşarak maç fazlasıyla Ankara Demir’den zirveyi geri aldı.

Kaleciler devleşti

Özellikle kalecilerin devleştiği maçta, iki takımın yakaladığı önemli gol pozisyonlarından sonuç çıkmadı. Bandırmaspor kalecisi Zülküf Özer kalesinde birçok net gol pozisyonunu önleyerek 3 puanın kazanılmasında başrol oynarken, Vanspor kalecisi Salih Şenbaş ise Hüseyin, Tayyip, Doğan ve Sinan’ın girdiği yüzde yüzlük pozisyonlarda kalesini gole kapattı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Sefa Özcan xx, Samet Özkul xx

Bandırmaspor: Zülküf Özer xxx, Birhan Vatansever xx, Feyyaz Belen xx, Sinan Akaydın xx (Tayyib Kanarya dk. 66 ?), Erkan Taşkıran xxx, Abdullah Karmil x, Doğan Can Davas xx (Benhur Keser dk. 74 xx), Hüseyin Bak xxx, Onur Akbay x, Ali Kuçik xx, Rıdvan Koçak x (Adem Alkaşi dk. 46 xx)

Van Spor Kulübü: Salih Şenbaş xx, Nuri Terliksiz xx, Batuhan Er x, Serdar Cansu xxx, Tunç Murat Behram xx (Maksut Taşkıran dk. 84 ?), Mehmet Sıddık İstemi x, Tarık Mayhoş x (Umut Koray Öz dk. 61 ?), Oktay Aydın x (Cenk Kaplan dk. 90 ?), Barış Gök xx, Barış Sağır xx, Yakup Demir xx

Gol: Hüseyin Bak (dk90+4) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Hüseyin Bak (Bandırmaspor), Batuhan Er, Barış Sağır (Van Spor Kulübü)