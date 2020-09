Bir üst lige yükselme mücadelesiyle 2. Lig ve 3. Lig maçları, sezon boyu futbolseverlere büyük bir heyecan vaat etmekte. Liglerin sponsoru konumundaki Misli.com, canlı yayınlar ile herkesi bu heyecana ortak ediyor. Misli.com mobil uygulama üzerinden futbolseverlere, bu çekişmeli karşılaşmaları izleme imkanı sunmakta

Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

Misli.com 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmaları Misli.com'un mobil uygulaması üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Misli.com uygulamasını cihazınıza yükleyerek bu heyecana sizler de ortak olabilirsiniz.

İŞTE HEM CANLI İZLENİP HEM DE OYNANABİLECEK MAÇLAR!

2. Lig / 20 Eylül

15:30 / Ankara Demirspor - Şanlıurfaspor

15:30 / Etimesgut Belediyespor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor

15:30 / GMG Kastamonuspor - Karacabey Belediyespor

15:30 / 1922 Konyaspor - Sakaryaspor

15:30 / Turgutluspor - Kırşehir Belediyespor

16:00 / Sancaktepe Futbol Kulubü - Hekimoğlu Trabzon

16:00 / İnegölspor - Zonguldak Kömürspor

16:00 / Kırklarelispor - Sivas Belediyespor

19:00 / Kocaelispor - Sarıyer

19:00 / Amed Sportif - Anagold 24 Erzincanspor

3. Lig / 20 Eylül

15:00 / Mardin BŞB - Tokatspor

16:00 / Manisaspor - Diyarbakırspor A.Ş.

ISPARTA 32 SPOR'DAN MİSLİ.COM'A TEŞEKKÜR

Bölgesel Amatör Ligi'nden 3'üncü Lig'e adım atan ve bu sezon 3'üncü Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor'un başkanı Atakan Yazgan ve teknik direktör Sadi Tekelioğlu, Misli.com'un 2'nci ve 3'üncü liglere isim sponsoru olması ve yayın haklarını almasının çok önemli olduğunu söyledi.

Misli.com'dan gelecek maddi katkının önemine işaret eden Başkan Yazgan, "Şimdiye kadar 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de olmamış bir katkıydı bu. İnşallah bu katkıların devamını diliyoruz. Misli.com'a bir konu da daha teşekkür ediyoruz. Genç futbolcularımızın yetişmesi açısından kanalda görünmesi de çok önemli bir konu. Yeni sezonda hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kazasız belasız bir lig olur" diye konuştu.

"LİGİN KALİTESİNE DE KATKISI OLACAKTIR"

Teknik direktör Sadi Tekelioğlu da şöyle dedi:

"Misli.com'un bu hizmeti Türk futboluna gerçekten büyük bir değer katacak. Özellikle alt liglerin izlenmesi önemli, gözden uzak oynanıyordu. Naklen yayın yoktu. Bırakın naklen yayını görüntü bile yoktu. Her türlü yanlışlarla özellikle hakem ve güvenlik olayları artık bundan sonra su yüzüne çıkacak. Daha ciddi 2'nci Lig ve 3'üncü Lig izleyeceğiz. Misli.com bu konuda çok büyük bir boşluğu doldurdu."

"GEREK FUTBOLCU GEREKSE TEKNİK ADAMLARI MOTİVE EDECEK"

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer alan Alanya Kestelspor'un Başkanı Levent Uğur, yaşanan gelişmenin çok olumlu ve takımların gelişmesi, yerli ve başarılı futbolcuların tanınması için oldukça önemli olduğunu belirterek, "Kulüpler için çok faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Başkan Uğur, "Daha önce biliyorsunuz 2'nci ve 3'üncü liglerde naklen canlı yayınlar yoktu. Misli.com'un alması gerek futbolcu gerekse teknik adamları daha iyi motive edecektir. Artı 2'nci ve 3'üncü ligde oynayan genç Türk futbolcu kardeşlerimizin ulusal bazda futbol camiasında tanınırlığını arttıracaktır. Kulüpler için çok faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

"ALTYAPI TAKIMLARINA KATKI SAĞLAYACAK"

Misli.com'un maçların yayın hakkını almasıyla birlikte yayın geliri olarak takımlara büyük katkı sağlanacağını vurgulayan Başkan Uğur, "Gelir kapısı olarak da oradan gelecek olan gelir bizim altyapı takımlarımızda kullanılacak. Bu yüzden Alanya Kestelspor ailesi olarak misli.com ailesine, Demirören Grubu'na ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na teşekkür ederiz" diye konuştu.

Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Ramazan Kaçar, "Misli.com, bu zor zamanda, pandemi zamanında, böyle bir destekle bizleri çok sevindirdi. Misli.com ailesine ve Yıldırım Demirören'e çok teşekkür etmek istiyoruz. Uzun vadede inşallah bu sponsorluk devam eder. Herkesin ciddi derecede lehine olacağını düşünüyorum" dedi.

KEMERSPOR 2003 Başkanı Ahmet Öncelik, 2'nci ve 3'üncü ligin isim ve dijital yayın haklarını Misli.com'un almış olmasından mutlu olduklarını belirterek, misli.com idarecilerine teşekkür etti. Öncelik, "3'üncü Lig'i ve 2'nci Lig'i kendine getirdi. Deplasmanlara daha rahat gideceğiz. Sahalarımıza daha iyi bakacağız. Gençlere yatırım yapacağız. Misli.com'un hepimize fayda sağlayacağını düşünüyorum" şeklinde konştu.

"BU BİR MİLAT VE KİLÜPLER İÇİN CANSUYU"

Daha önceki açıklamalarda ise Kırklarelispor Başkanı Volkan Can da "Kulüplerimize can suyu oldu", Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın; "Misli.com'un sponsorluğu bize mali açıdan çok büyük katkı sağlayacak ve buralardan yukarılara futbolcular gelecek", Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya; "Bu anlaşma milattır", Erzincanspor Teknik Direktörü Kızıltan; "Misli.com'un maçları yayınlaması kulüplere önemli bir destek", Büyükçekmece Tepecikspor Başkanı Temel Eyüboğlu; "Kaynağı futbolcularımıza aktaracağız", Karşıyaka Teknik Direktörü Tolungüç; "Misli.com'un sponsorluğu her yönüyle olumlu yansıyacak", 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ise "Tarihi anlaşma için Misli.com'a teşekkürler" şeklinde açıklamalarda bulunmuşlardı.