Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon resmen Manisa Futbol Kulübü oldu. Siyah-Beyazlılar, ligin 32. haftasında Uşakspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Serkan Özbalta'nın öğrencileri, takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un evinde Kocaelispor'la berabere kalmasıyla mutlu sona ulaştı ve kulüp tarihinde ilk kez adını 1. Lig'e yazdırma başarısı gösterdi. Mücadelede ise ev sahibi Uşakspor 22'de Noyan'ın golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Manisa FK maçın son bölümünde penaltıdan Ahmet'in golüyle yenilgiden kurtuldu.

Onlardan iyisi yok

Son düdük çaldığında ise Manisa FK'lı futbolcular büyük coşku yaşadı. Aynı zamanda şimdiye kadar çıktığı 32 maçta 23 galibiyet ve 9 beraberlik elde eden Manisa, Türkliye liglerinin şu anda tek yenilgisiz takımı.